Прохор Шаляпин в шоке от того, что произошло с его девушкой

Певец Прохор Шаляпин рассказал о происшествии с его возлюбленной. 36-летнюю Ольгу Сан сбил велосипедист в центре Москвы. Прохор Шаляпин признался, что инцидент его сильно испугал. Телеведущая и модель серьезно пострадала в столице. Ольга сообщила, что в нее врезался мужчина на велосипеде. Девушка упала и потеряла сознание. Ее доставили в больницу. «Голова была разбита, на спине повреждены ткани и вылезла кость», — пожаловалась Сан. Шаляпин не смог помочь получившей травмы невесте, поскольку был с концертом в Йошкар-Оле. Более того, он не ответил на звонки возлюбленной. Когда Ольга пришла в сознание, она тщетно пыталась пообщаться с Прохором. «После концерта я увидел пропущенные звонки от Оли, — пояснил 38-летний артист. – Начал перезванивать, но ее телефон к тому времени оказался выключен. Созвониться нам удалось только ближе к ночи. Я очень боюсь любых тем, связанных с ЧП, болезнями, смертями... Если честно, я сперва очень запаниковал, растерялся. Слов даже не было. Но потом я попытался успокоить Олю».Сейчас Сан дома. Она рассказала, что у нее сильно болят голова и копчик. Пострадавшая показала ногу – на ней заметны большие синяки и гематомы. Выпускник «Фабрики звезд» полагает, что многие посмеются над инцидентом с его невестой и велосипедистом. Однако Ольга очень расстроена. «Вы знаете, у нее до сих пор шок. Никто так и не понял, как именно все произошло. Со стороны ситуация может показаться комичной, но на самом деле последствия могли быть любыми!» — цитирует Шаляпина портал Prozvezd. Трагедия в жизни Прохора произошла в прошлом году. На свадьбе с ним миллиардерши из Канады Татьяна-Клаудиа Дэвис заразилась коронавирусом, а через два месяца умерла. Певец утверждает, что Ольга помогла ему справиться с депрессией. Шаляпин сравнивает невесту со своей ушедшей из жизни женой. Сан это не нравится.