Прокуратура в США пересмотрит дело Полански об изнасиловании 13-летней девочки

Вадим Карасев

Прокуратура в США раскроет материалы по делу Полански об изнасиловании 13-летней девочки

Окружной прокурор округа Лос-Анджелес Джордж Гаскон согласился обнародовать нераскрытые материалы по делу 88-летнего польско-французского режиссера Романа Полански об изнасиловании. Об этом сообщает Variety.

Уголовное преследование по делу Полански началось в 1977 году, после того как режиссер якобы принудил 13-летнюю фотомодель Саманту Геймер к сексу. Кинематографиста обвинили сразу по шести пунктам, включая изнасилование с применением наркотиков и половой акт с ребенком, не достигшим четырнадцати лет. Режиссер признал вину и в рамках сделки с судом согласился на психиатрическое обследование, однако перед вынесением приговора сбежал из США в Европу, узнав, что судья Лоуренс Риттенбанд может отменить договоренность и отправить его в тюрьму на длительный срок.

Гаскон объявил, что офис изменил свою позицию и больше не будет возражать против раскрытия стенограммы допроса, проведенного в 2010 году заместителем окружного прокурора Роджером Гансоном. Он также подчеркнул, что его команда пересмотрит дело 45-летней давности об изнасиловании девочки «свежим взглядом». Ранее адвокат Полански Харланд Браун утверждал, что стенограмма подтвердит заявление режиссера о неправомерных действиях Риттенбанда. Просьбы о раскрытии записи были отклонены в 2010 и 2017 году.

В 2019 году Романа Полански снова обвинили в сексуальном насилии. В суд обратилась французская актриса и фотограф Валентин Монье, рассказав об инциденте, якобы произошедшем в 1975 году. По словам жертвы, режиссер изнасиловал ее, несмотря на отказ от физической близости.



