Раскрыты влияющие на курс рубля факторы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Раскрыты влияющие на курс рубля факторы

Раскрыты влияющие на курс рубля факторыАналитик Суверов: при прогнозе курса рубля учитываются привычные и неожиданные факторы

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов раскрыл влияющие на курс рубля факторы. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, при прогнозе аналитики учитывают привычные и неожиданные факторы. Так, к привычным относятся ситуация с торговым балансом, уровень процентных ставок, цены на нефть, а также динамика международного рынка Forex.

Аналитик добавил, что к неожиданным факторам можно отнести темы, о которых ранее никто бы и не задумывался. Например, погашение облигаций ВЭБа на один миллиард долларов в рублях, приостановка бюджетного правила, выступления официальных лиц в защиту ослабления рубля, сказал эксперт.

«Слишком много изменчивых факторов влияет на курс валют, и это девальвирует точность прогнозов», — сказал Суверов.

Минфин уже предлагал ряд механизмов, которые бы позволили стабилизировать курс национальной валюты — в том числе интервенции с использованием доходов бюджета. По мнению министра финансов Антона Силуанова, в России необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования. Изменение курса рубля стоит бюджету России около 130 миллиардов рублей доходов за каждый рубль к доллару, рассказал он.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Торт в виде стопки игр Xbox создала кондитер, и он выглядит максимально реалистично
Торт в виде стопки игр Xbox создала кондитер, и он выглядит
Равшана Куркова взяла на фестиваль маленького сына
Равшана Куркова взяла на фестиваль маленького сына
Григорий Лепс рассказал об отношениях с женщинами
Григорий Лепс рассказал об отношениях с женщинами
Супруга Александра Реввы приобрела апартаменты в «Москва-Сити» за солидную сумму
Супруга Александра Реввы приобрела апартаменты в «Москва-Сити» за
Прохор Шаляпин в шоке от того, что произошло с его девушкой
Прохор Шаляпин в шоке от того, что произошло с его девушкой
ОП РФ и общественные палаты ЛДНР подписали меморандум о сотрудничестве
ОП РФ и общественные палаты ЛДНР подписали меморандум о сотрудничестве
Ворона каждое утро прилетает на машину этого британца и не дает ему спокойно уехать
Ворона каждое утро прилетает на машину этого британца и не дает ему
Раскрыты влияющие на курс рубля факторы
Раскрыты влияющие на курс рубля факторы
Горина бросила Николайчука и покинула проект
Горина бросила Николайчука и покинула проект
В России пообещали болезненный ответ на западные санкции
В России пообещали болезненный ответ на западные санкции
Компания Velas Network AG провела транзакцию на околоземной орбите
Компания Velas Network AG провела транзакцию на околоземной орбите
В микрорайоне Лесной рядом с детским садом сделают парковку на 35 мест
В микрорайоне Лесной рядом с детским садом сделают парковку на 35 мест

Топ на сегодня

Кушанашвили: «Разин отравил себе жизнь. Призрак Шатунова приходит к нему сразу, как выключается свет»
Кушанашвили: «Разин отравил себе жизнь. Призрак Шатунова приходит к
Гороскоп на 13 июля 2022 года: как будет складываться день у знаков зодиака
Гороскоп на 13 июля 2022 года: как будет складываться день у знаков
Европа отказалась выдавать России опасных преступников
Европа отказалась выдавать России опасных преступников
Бари Алибасов рассказал, почему мужчины могут изменять
Бари Алибасов рассказал, почему мужчины могут изменять
Отец Ивана Урганта высказался о его карьере
Отец Ивана Урганта высказался о его карьере

Еще по теме

Эксперт назвал психологическую границу курса рубля
Эксперты: у рубля нет причин для падения
Эксперты: у рубля появился шанс на укрепление
Эксперты перечислили пять факторов влияния на курс рубля в апреле