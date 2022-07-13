Раскрыты влияющие на курс рубля факторы
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов раскрыл влияющие на курс рубля факторы. Об этом сообщает агентство «Прайм».
По его словам, при прогнозе аналитики учитывают привычные и неожиданные факторы. Так, к привычным относятся ситуация с торговым балансом, уровень процентных ставок, цены на нефть, а также динамика международного рынка Forex.
Аналитик добавил, что к неожиданным факторам можно отнести темы, о которых ранее никто бы и не задумывался. Например, погашение облигаций ВЭБа на один миллиард долларов в рублях, приостановка бюджетного правила, выступления официальных лиц в защиту ослабления рубля, сказал эксперт.
«Слишком много изменчивых факторов влияет на курс валют, и это девальвирует точность прогнозов», — сказал Суверов.
Минфин уже предлагал ряд механизмов, которые бы позволили стабилизировать курс национальной валюты — в том числе интервенции с использованием доходов бюджета. По мнению министра финансов Антона Силуанова, в России необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования. Изменение курса рубля стоит бюджету России около 130 миллиардов рублей доходов за каждый рубль к доллару, рассказал он.