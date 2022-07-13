Равшана Куркова взяла на фестиваль маленького сына
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Равшана Куркова взяла на фестиваль маленького сына

Равшана Куркова взяла на фестиваль маленького сына
Актриса Равшана Куркова приехала на фестиваль «Горький fest» в Нижний Новгород вместе с сыном Гаспаром. Равшана Куркова является одной из самых известных актрис. Она уже давно снимается в кино и может похвастаться яркими ролями в картинах «Балканский рубеж», «А у нас во дворе». В 41 год артистка не перестает восхищать поклонников своей стройностью и моложавым видом. Она зачастую признается, что у нее просто хорошие гены. При этом звезда также занимается спортом. Обычно Куркова редко рассказывает о своей жизни, но в прошлом году она призналась, что стала мамой. Теперь актриса растит сына Гаспара. Отцом малыша является бизнесмен Сергей Амарян. Так как мальчику уже больше года, артистка часто берет его с собой в путешествия. На этот раз она приехала с ним в Нижний Новгород. Там проходит фестиваль «Горький fest», который организует Михаил Пореченков. Звезда засняла на прогулке сына, который улыбался ей в камеру.
Сама Равшана на фестивале сменила несколько образов. Одним из самых ярких стал ее лук в небесно-голубом цвете. Она щегольнула в платье из атласа с нежным цветочным принтом. От броского макияжа звезда отказалась. Она успела пообщаться с другими гостями, в том числе со Светланой Бондарчук.
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. К слову, никто не видел ее беременной. Многие удивляются тому, что она выглядит такой стройной.
 «Красивая и смелая», «Вы и малыш такие красивые», «Божечки, какая вы красивая», «Невероятная какая-то прям», «Ты такая красивая и естественная», «Ох, нежная наша», «Малыш — ваше отражение», — пишут пользователи Сети.
# Шоу-бизнес Куркова Равшана
По материалам: z-aya

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