Регулятор штата Вермонт заявил о «крайней неплатежеспособности» Celsius

Криптолендинговая платформа Celsius Network «является крайне неплатежеспособной» — ей не хватает ликвидности для выполнения обязательств. Об этом заявил Департамент финансового регулирования штата Вермонт (DFR).

«Celsius использовала средства клиентов для различных рискованных и неликвидных инвестиций, торговли и кредитования. […] Кроме того, некоторые активы, принадлежащие Celsius, неликвидны […]», — говорится в сообщении.

Согласно DFR, средства пользователей выступали в качестве залога для дополнительных займов «в целях реализации инвестиционных стратегий». По мнению регулятора, активов компании недостаточно для покрытия непогашенных обязательств.

В ведомстве добавили, что платформа работает во многих юрисдикциях, в том числе в Вермонте.

«Департамент считает, что Celsius участвовала в незарегистрированном размещении ценных бумаг […]. Это означает, что до недавнего времени Celsius работала в основном без надзора регулирующих органов», — отметили чиновники.

По их словам, клиенты платформы не получили важной информации о ее финансовом состоянии, факторах рисках и способности погасить свои обязательства. В DFR заявили, что присоединились к расследованию, связанному с вышеуказанными проблемами.

В Департаменте подчеркнули, что заявления компании и топ-менеджмента о сохранности средств пользователей и способности выполнить обязательства по выводу средств «не соответствуют действительности».

13 июня Celsius приостановила вывод средств, обмен и переводы между аккаунтами.

Юрист Адам Левитин назвал банкротство компании практически неизбежным. По его мнению, руководство платформы решило сделать ставку на «авантюру с воскрешением».

7 июля Celsius полностью погасила кредит в DeFi-протоколе MakerDAO и вывела суммарно 23 962 WBTC обеспечения на сумму ~$490 млн. Всего через несколько часов после этого площадка перевела 24 463 WBTC на адрес криптобиржи FTX.

Напомним, аналитики Arkham оценили в $390 млн потери Celsius на инвестициях в DeFi и NFT.

Подробнее о том, что случилось с Celsius и как инцидент повлиял на рынок, читайте в карточках ForkLog.