Ремонт дороги на Карпинской в Иркутске планируют завершить до октября
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Ремонт дороги на Карпинской в Иркутске планируют завершить до октября

Ремонт дороги на Карпинской в Иркутске планируют завершить до октября

В Иркутске на Карпинской продолжают ремонт дороги. Это самый протяженный участок, который восстанавливают в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». На улице заменят пять километров дорожного полотна. Работы выполнили на 30%, сообщают в пресс-службе администрации города. Из-за особенности грунтов подрядчик увеличил толщину основания.

«Объект важный: это единственная дорога, которая связывает город с садоводствами Плишкинского тракта. Ремонта здесь не было больше 10 лет», отметил в своем телеграм-канале мэр Иркутска Руслан Болотов. На улице обустроят тротуар и остановки общественного транспорта. Подрядчик уже выполнил укладку нижнего слоя асфальта на участке длиной полтора километра. Работы планируют завершить до конца октября.

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По материалам: irk

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