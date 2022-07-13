Ремонт дороги на Карпинской в Иркутске планируют завершить до октября

В Иркутске на Карпинской продолжают ремонт дороги. Это самый протяженный участок, который восстанавливают в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». На улице заменят пять километров дорожного полотна. Работы выполнили на 30%, сообщают в пресс-службе администрации города. Из-за особенности грунтов подрядчик увеличил толщину основания.

«Объект важный: это единственная дорога, которая связывает город с садоводствами Плишкинского тракта. Ремонта здесь не было больше 10 лет», отметил в своем телеграм-канале мэр Иркутска Руслан Болотов. На улице обустроят тротуар и остановки общественного транспорта. Подрядчик уже выполнил укладку нижнего слоя асфальта на участке длиной полтора километра. Работы планируют завершить до конца октября.