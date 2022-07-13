Ретро-шутер Fashion Police Squad выпустят на консолях после релиза на PC
Сегодня, 07:45 Вадим Карасев
Издательство No More Robots анонсировало дату релиза игры Fashion Police Squad для PC. Проект станет доступен на компьютерах уже 15 августа, а на консолях его планируют выпустить позже, на данный момент не называя даже полный список целевых платформ. Стоимость игры составит $19,99.
Fashion Police Squad представляет собой ретро-шутер от первого лица, в котором предстоит стать членом отряда полиции моды. Главный герой должен будет приводить свои цели в форму, используя для этого различное оружие и приспособления — от швейных машинок до ремней.
Ниже можно посмотреть геймплей Fashion Police Squad в рамках нового трейлера.
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По материалам: newxboxone