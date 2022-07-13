Ретро-шутер Fashion Police Squad выпустят на консолях после релиза на PC
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Ретро-шутер Fashion Police Squad выпустят на консолях после релиза на PC

Ретро-шутер Fashion Police Squad выпустят на консолях после релиза на PC


Издательство No More Robots анонсировало дату релиза игры Fashion Police Squad для PC. Проект станет доступен на компьютерах уже 15 августа, а на консолях его планируют выпустить позже, на данный момент не называя даже полный список целевых платформ. Стоимость игры составит $19,99.

Fashion Police Squad представляет собой ретро-шутер от первого лица, в котором предстоит стать членом отряда полиции моды. Главный герой должен будет приводить свои цели в форму, используя для этого различное оружие и приспособления — от швейных машинок до ремней.

Ниже можно посмотреть геймплей Fashion Police Squad в рамках нового трейлера.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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