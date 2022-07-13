Робин Гуд 21 века: голый мужчина воровал телефоны и раздавал их бомжам

Вадим Карасев

Недавно в Таиланде был пойман злостный вор, который давно терроризировал местные магазины. 23-летний мужчина раздевался до трусов и врывался в бутики Banana IT, которые специализируются на мобильных гаджетах.

Таким образом ему только из одного магазина удалось украсть предметов на сумму 1,9 миллиона батов, или 3,3 миллиона рублей — и это стало его последним ограблением. Полиция искала его уже полгода, но по записям с камер он наконец был опознан.

В арендованной квартире вора они обнаружили 89 смартфонов. С этим он собирался уехать в другое место и раздать добро там. Да, именно раздать бездомным, как самый настоящий Робин Гуд. Злоумышленник согласился немного пояснить свое поведение.

Я ворую только в магазинах Banana, потому что мне нравятся бананы и мне нравится желтый цвет. Я люблю раздеваться и носить только трусы. Они придают мне уверенности, и я чувствую себя самим собой.

Оказалось, мотивы у него вполне понятные. "Таиландский Робин Гуд" не имел мобильного телефона в молодости, тогда как у всех сверстников они были. Парень рассказал, что когда-то был бездомным, поэтому он решил, что многие такие люди мечтают о смартфоне и нелишним будет им помочь.

