Ройбуш или улун: какие чаи действительно помогают похудеть, а не просто глушат чувство голода
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Ройбуш или улун: какие чаи действительно помогают похудеть, а не просто глушат чувство голода

Ройбуш или улун: какие чаи действительно помогают похудеть, а не просто глушат чувство голода

Лето в самом разгаре, поэтому будет полезно знать, какие чаи помогают похудеть. Часто во время разговоров о снижении веса говорят о метаболизме. Так, потеря лишних килограммов зависит от того, он медленный или быстрым, что индивидуально в каждом случае.

Какой чай поможет похудеть

На эффект похудения влияют многие факторы, а не какой-то конкретный продукт. Однако есть такие продукты и напитки, которые могут ускорить метаболизм. Одним из них является чай, но не любой.

Одним из самых полезных напитков будет чай с имбирем, поможет он и в процессе похудения. В нем имеются уникальные соединения, которые дают антиоксидантный эффект, уменьшая риск повреждения свободными радикалами, которые, кроме прочего, ведут к набору лишних килограммов. Поэтому имбирный чай будет очень полезным.


Полезным напитком, который эффективен в борьбе с избыточным весом, является матча. Чашка такого чая перед тренировкой точно ускорит метаболизм. В напитке есть микроэлементы, которые способны окислить жиры, что благотворно влияет на скорость метаболизма.

Важной частью многих культур считается черный чай. Кроме того, что он имеет насыщенный и приятный вкус, в нем есть кофеин в умеренном количестве, а также полезные вещества, которые стимулируют обмен веществ. В черном чае много флавоноидов, способных ускорить метаболизм и способствовать снижению веса. Кофеин тоже помогает ускорить обмен веществ.

Как похудеть с помощью чая

Самым известным и популярным у тех людей, которые постоянно придерживаются диеты, является зеленый чай. Он насыщен антиоксидантами, способствующими сжиганию жира. Очень полезно пить такой напиток до тренировки и после нее. В зеленом чае есть много катехинов, которые принимают участие в расщеплении жировых клеток.

Хорошо устраняет лишний вес улун. В напитке есть элементы, которые хорошо влияют на то, как организм усваивает жиры. Считается, что в день достаточно выпивать всего восемь грамм такого чая, чтобы потерять за неделю один килограмм.


В ройбуше, в отличие от остальных разновидностей чая, нет ни грамма кофеина. Это травяной напиток из Южной Африки, который ускоряет обмен веществ и благоприятно влияет на метаболизм. А все благодаря большому содержанию аспалатина.

Чай из шиповника имеет свойство приглушать чувство голода. Его нужно пить приблизительно за полчаса до еды, чтобы меньше есть. Кроме того, в шиповнике очень много витамина С, который хорошо сказывается на иммунной системе и уменьшает уровень холестерина в крови. В целом, если проанализировать все полезные свойства такой ягоды, чай из шиповника будет недорогим и эффективным.

Как чай помогает сбросить лишний вес

Сразу стоит отметить, что бесконтрольный прием чаев и разных травяных сборов может привести к тому, что начнутся проблемы со здоровьем. Поэтому лучше всего выбирать чай для похудения не по рекламе и отзывам, а по рекомендациях доктора.


Чаи для похудения имеют свойство уменьшать аппетит и надолго давать чувство насыщенности. Некоторые чаи могут быть противопоказаны человеку по состоянию здоровья, а другие не могут быть совместимы с какими-то лекарственными препаратами.

Случаев, когда человек самостоятельно выбирал чай для похудения или какой-то отвар из трав, а потом попадал в больницу с обострением какого-то недуга, очень много. Это значит, что не стоит заниматься этим вопросом самостоятельно. Лучше выбирать чаи и смеси только после консультации с специалистом.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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