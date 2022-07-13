Россия заявила об «обезоружившем» Запад заседании Совбеза ООН по Украине
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Россия заявила об «обезоружившем» Запад заседании Совбеза ООН по Украине

Россия заявила об «обезоружившем» Запад заседании Совбеза ООН по УкраинеПолянский: заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине не оставило аргументов у Запада

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что неформальное заседание Совета Безопасности ООН, которое было посвящено борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у западных стран. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат отметил, что приведенные Россией факты «были очень убедительны, и сложно было как-то оппонировать нам».

Россия созвала заседание Совбеза ООН 11 июля. Ожидалось, что докладчики, представляющие Москву, дадут исторический обзор украинского нацизма, а также его актуальное состояние. Кроме того, они планировали показать фотографии и видеоматериалы.



Борьба с нацизмом

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по «денацификации и демилитаризации» Украины. Так ее цели определил президент России Владимир Путин.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страна не будет попустительствовать молчанию и «отвратительной слепоте» тех, кто не замечает возрождения неонацизма на Украине.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, в свою очередь, отметил, что «украинский неонацизм» несет угрозу не только для России, но и для всей Европы.

Глава СВР заявил об «очаге» этой идеологии на Украине и отметил, что она несет опасность и для Киева. Также Нарышкин заявил об ответственности россиян перед поколениями предков и заявил, что Россия будет бороться с нацизмом «до конца».

По словам главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, целью денацификации является мирная Украина без проявления любых элементов нацистской идеологии.

Политик подчеркнул, что денацификация может проходить в несколько этапов. Одним из них станет наказание преступников — вооруженных радикалов, воинствующих националистов, а также военных, отдававших незаконные приказы.

Пушилин отметил, что идеи, которые получили распространение на Украине, являются русофобскими, а антироссийская политика была возведена в ранг государственной.



Планы России на Украине

Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия не поддастся на санкции Запада и доведет спецоперацию по денацификации Украины до конца.

По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, готовность украинской стороны к денацификации и демилитаризации станет шагом к прекращению специальной военной операции России. «Как только мы получим понимание от украинских властей, что они готовы к демилитаризации и денацификации, это будет шагом к окончанию операции», — объяснил он.

Политик добавил, что цель России заключается в достижении на Украине денацификации и демилитаризации.

Небензя добавил, что жители Украины смогут жить в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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