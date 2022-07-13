Роза Сябитова стала бабушкой
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Роза Сябитова стала бабушкой

Роза Сябитова стала бабушкой

В 2020 году дочь Розы Сябитовой в очередной раз вышла замуж. Супругом Ксении стал Максим Шевченко. Телесваха положительно отмечала зятя по сравнению с предыдущим. Роза Сябитова была уверенна, что в этот раз ее дочь действительно обретет счастье.


Спустя два года после свадьбы, Ксения обрадовала мать новостью о своей беременности. Счастью женщин не было предела. Роза Раифовна активно включилась в жизнь своей наследницы, помогала выбирать клинику, занималась декорированием детской комнаты.

13 июля 2022 года телесваха обрадовала своих подписчиков новостью о том, что ее дочь родила ребенка. Ксения намеренно не узнавала пол ребенка, несмотря на то, что регулярно проводила УЗИ. Она хотела, чтобы это оказалось сюрпризом.


Информацию о том, что ее дочь родила девочку, Роза Раифовна опубликовала в своем телеграм-канале. Также телесваха поблагодарила медицинский персонал, принимавший роды.



Напомним, что Ксения родилась в первом браке Розы Раифовны с Денисом Сябитовым. Первый брак дочери телесвахи состоялся в августе 2015 года: Ксения вышла замуж за Андрея Снеткова. По слухам, торжество было грандиозным, одно только платье невесты обошлось в 1 млн. рублей. Молодожены прожили вместе всего месяц, после чего брак распался. Вторым и нынешним супругом Ксении является Максим Шевченко. За него девушка вышла замуж в июле 2020 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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