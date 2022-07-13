С 15 июля в Иркутске стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах увеличится до 25 рублей

С 15 июля стоимость проезда в муниципальном транспорте — в автобусах, троллейбусах и трамваях — увеличится до 25 рублей. О повышении тарифов на перевозку пассажиров сообщил вице-мэр города Иркутска Дмитрий Ружников на пресс-конференции 12 июля. Таким образом цены на проезд в частном и муниципальном транспорте в городе сравняются.

В 2015 году был установлен тариф 15 рублей. По словам вице-мэра, тариф устарел, он не менялся, несмотря на инфляцию, подорожание ресурсов, отсюда и возникла необходимость изменения стоимости. Дмитрий Ружников отметил: переход на контрактную систему – один из важных шагов по улучшению сферы городского транспорта. Работа в этом направлении будет продолжена. Уже осенью в Иркутск придут 40 новых автобусов большого класса марки «НЕФАЗ». Впервые областной центр приобретает такое большое количество единиц. Также в этом году по муниципальной программе «Развитие транспортной системы» при софинансировании региона планируется приобрести два автобуса среднего класса.