Садальский в очередной раз прошелся по Татьяне Васильевой

Актриса Татьяна Васильева недостаточно хороша по сравнению с другими артистками. Актер Станислав Садальский в эфире радиостанции «Балтик плюс» рассказал, почему актриса Татьяна Васильева на сцене смотрится, на его взгляд, хуже своей тезки Татьяны Кравченко.«Есть талантливые артисты, но по репликам, а надо играть по смыслу. У нас спектакль с Васильевой застопорился из-за того, что она не может импровизировать. Она все время играет однообразно. Она говорит: «Ну отыграли, и все. Деньги получили, и все». Я не могу одно и то же играть. Мне скучно», сказал Станислав Садальский. В пример Садальский привел другую свою партнершу звезду «Сватов» Татьяну Кравченко. «Татьяна Кравченко грандиозно импровизирует», — заявил актер. Напомним, что Садальский и Васильева раньше были друзьями. Теперь же они враги и не общаются друг с другом.