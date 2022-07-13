Самая низкая плотность врачей — в Эфиопии, самая высокая — на Кубе
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Самая низкая плотность врачей — в Эфиопии, самая высокая — на Кубе

Самая низкая плотность врачей — в Эфиопии, самая высокая — на Кубе

Международная группа ученых провела анализ кадровых ресурсов здравоохранения в 204 странах и установила, что средний коэффициент врачей в мире  — 16,7 на 10 000 населения. Самый низкий показатель в Эфиопии — 0,8, самый высокий на Кубе — до 84,4. В число авторов работы вошли сотрудники лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения Московского физико-технического института. Об итогах рассказала пресс-служба МФТИ.

Показатель плотности врачей в России довольно высок — 58,4 на 10 000 человек. Выше в регионе только Швейцария — 64,2. При этом в 1990 году в России этот показатель также был выше среднего — 42,7 на 10 000 человек, а Швейцария за эти годы показала практически двукратный рост — с 33,7 до 64,2.

Данные национальных отчетов ВОЗ по кадрам здравоохранения позволили провести оценку плотности для 16 категорий медицинских работников за период с 1990 по 2019 год в 204 странах: врачей, медсестер и акушерок, стоматологического персонала и фармацевтов. Минимальные пороговые значения плотности рабочей силы, необходимые для достижения эффективного охвата медицинского обслуживания, — 80 из 100. Ученые количественно оценили национальный дефицит в отношении этих минимальных пороговых значений.

По данным исследования, в 2019 году в мире насчитывалось 104,0 млн работников здравоохранения, в том числе врачей — 12,8 млн (9,7–16,6 %), медсестер и акушерок — 29,8 млн (23,3–37,7 %), персонала стоматологии — 4,6 млн (3,6–6,0 %), а фармацевтического персонала — 5,2 млн (4,0–6,7 %). Таким образом, данные исследования показали, что в мире недостаточно медицинского персонала (в качестве индикатора эффективного охвата медицинскими услугами приняты значения 80 из 100). Для этого необходимо  не менее 20,7 врачей и 70,6 медсестер и акушерок, 8,2 стоматологических работников и 9,4 фармацевтических работников на 10 000 человек.

Исследование показало наличие существенного неравенства между различными регионами: от 2,9 в странах Африки к югу от Сахары до 38,3 в Европе и Центральной Азии. Значительные различия существовали не только между регионами, но и внутри. Так, в  Восточной Европе плотность врачей — 50,6, в Западной Европе — 41, а в Центральной — 22,2. Разные показатели наблюдаются и в Азии: в Центральной Азии — до 30,5, в Восточной — 26,5, а в Юго-Восточной — 7,3. Неравномерна картина и в Северной Америке: в Канаде коэффициент — 52, в США — 27,2.

Глобальный годовой темп изменения за период 1990–2019 гг. составил 2 %. Практически все страны показали положительную динамику. Стоит отметить, что высокие показатели и существенный рост количества врачей в этот период продемонстрировали такие страны Центральной Азии, как Армения (с 6,7 до 43,6), Азербайджан (с 14,4 до 44,6), Грузия (с 18,9 до 49,8) и Казахстан (с 21 до 46,6). Также существенный скачок сделал Китай (с 10 до 27,2).

«Мы понимаем, что опубликованные абсолютные оценки все-таки относительны — как и в любой профессии, специалисты стратифицированы, есть блестящие, работающие в ведущих центрах, есть рядовые, есть получившие диплом не по призванию, а по принципу династийности. Трудно сравнить, к примеру, работу невролога в районной поликлинике и нейрореанимации, хирурга военно-врачебной комиссии и пластического. Однако наличие множества людей с базовым набором медицинских знаний и навыков позволяет в целом обеспечивать население базовыми медицинскими услугами, в том числе и в борьбе с сезонными инфекционными заболеваниями», — говорит Давид Наимзада, врач-хирург, научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ. 

Плотность и неравенство кадровых ресурсов тесно связаны с социально-демографическим развитием стран. В 2019 году в 168 из 204 государств наблюдался дефицит кадров в одной или нескольких группах, и, скорее всего, это заниженная оценка. С учетом глобальной проблемы, связанной с вирусными заболеваниями, в большинстве стран необходимо увеличить численность медицинских работников для повышения эффективного охвата услугами здравоохранения.

Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

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По материалам: polit.ru

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