Саша Савельева впервые призналась в чувствах к Александру Асташенку на «Фабрике звезд»

Саша Савельева одна из главных знаменитостей проекта «Фабрика звезд». Девушка сначала пела в группе, а после стала выступать сольно, добившись больших успехов.

Яна Чурикова продолжает представлять публике серию выпусков, которые посвящены одному из первых реалити-шоу на российском телевидении — «Фабрике звезд». 20 лет назад молодые артисты переступили порог звездного дома, чтобы там учиться и развиваться, а после выходить на большую сцену.

Естественно, находясь с замкнутом пространстве больше трех месяцев, между ними постоянно бурлили страсти и зарождались чувства. Например, в то время много писали о предполагаемом романе Саши Савельевой и Александра Асташенка — будущий солист группы «Корни» активно проявлял знаки внимания белокурой красавице.

Внимательные зрители тогда стали замечать, что на концертах они сидели близко друг к другу, а иногда камера ловила их недвусмысленные взгляды. По слухам, они даже начали встречаться — правда, ни одни, ни второй не подтверждали этот роман и старались не вдаваться в подробности личной жизни.

Только спустя 20 лет Савельева призналась Яне Чуриковой: «На «Фабрике звезд мне нравился Асташенок!» Было ли это серьезное чувство или же просто увлечение, можно будет узнать скоро, когда появится свежий выпуск.

Отметим, что оба после выпуска из звездного дома состояли в продюсерском центре Игоря Матвиенко. Саша стала солисткой группы «Фабрики» и много лет гастролировала с коллективом, а Асташенок был звездой группы «Корни» и написал знаменитую песню «С днем рождения, Вика».

К слову, оба состоялись в отношения. Певец женился на 54-летней Елене Венгржиновской, которая была концертным директором группы «Корни», а Савельева вышла замуж за актера Кирилла Сафронова. В 2019 году у пары родился сын Леон.