Сенатор Джабаров назвал оскорбительным решение Еврокомиссии о транзите грузов в Калининград

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своем Telegram-канале отреагировал на инструкции, выпущенные Еврокомиссией (ЕК) по вопросу транзиту санкционных товаров из России в Калининградскую область через Литву.

В ЕК сообщили, что железнодорожный транзит из РФ в Калининград через Литву является возможным в условиях действующих санкций, а перевозка тех же грузов автомобильным транспортом запрещена.

Джабаров назвал решение ЕК оскорбительным. «Как гражданина Великой страны меня (думаю, как и подавляющее число россиян) это оскорбляет! Подумайте, великую державу ограничивают в товаропотоках со своей же территорией», — написал сенатор.

Особое негодование Джабарова вызвало то, что страны, которые запрещают провозить грузы, должны быть, по его мнению, обязаны России и СССР. «Страны, которые были порабощены нацистской Германией и обрели свободу в 1945 году, благодаря подвигу советского (русского) солдата. Страны, которые поднимали свою экономику за счет дешевых российских энергоресурсов (газ, нефть)», — отметил сенатор.

Он также припомнил, что Литва «получила свою государственность исключительно благодаря России, которая щедрой рукой присоединила к Литовской ССР земли, никогда ей прежде не принадлежавшие».

«А если копнуть еще глубже в прошлое? Ведь все литовские земли были завоеваны Петром Великим в ходе Северной войны со Швецией. И по итогам Ништадтского мирного договора от 1721 года они отошли к России. Кроме того, Петр Первый еще и заплатил шведам за эти земли огромные деньги», — заявил Джабаров.