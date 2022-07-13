Сергей Селин невероятно постарел

Актер Сергей Селин изменился до неузнаваемости. Лера Кудрявцева поделилась в соцсети видео со звездой сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергеем Селиным. Телеведущая встретила 61-летнего актера по дороге в отпуск в аэропорту Стамбула и немедленно похвасталась этим перед подписчиками. Однако многие интернет-пользователи не сразу узнали известного артиста в кадре – так сильно он изменился. Поклонники Селина с сожалением отметили, что возраст его не пощадил, он сильно постарел, исхудал и превратился в лысого дедка. «Дукалис уже не тот…» — посетовали фанаты, имея в виду популярного героя из «Улиц разбитый фонарей», которого долгое время играл артист.Между тем Селину запускать себя никак нельзя, ведь ему нужно соответствовать молодой жене, которая младше него на 24 года. Как известно, Анна, психолог по образованию, стала второй супругой звезды отечественных сериалов. Познакомились они во время творческой встречи в Академии МВД, где 17-летняя девушка тогда училась. Студентка сразу же привлекла внимание Селина, но их общение в течение двух последующих лет оставалось исключительно дружеским, если верить актеру. Когда же Анне исполнился 21 год, он развелся и сделал избраннице предложение. Селин в интервью рассказывал, что с первой женой Ларисой они к тому моменту уже просто сожительствовали и их брак фактически распался, поэтому расставание прошло тихо и мирно. Артист оставил экс-супруге квартиру, купил жилье их сыну Прохору и до сих пор финансово поддерживает Ларису. Есть у Селина дети и от Анны: 12-летняя дочь Мария и 10-летний сын Макар.