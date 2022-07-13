Сергей Светлаков неплохо заработал на продаже имущества

Ведущий и актер Сергей Светлаков избавился от зарубежной недвижимости. Артист на днях передал своим поклонникам привет из Европы. Туда он уехал по важному делу, связанному с оформлением сделки по продаже его заграничной недвижимости. Двухэтажный дом в Латвии юморист купил больше десяти лет назад. Тогда он потратил на эту покупку около 20 миллионов рублей. Цены на недвижимость с тех пор сильно выросли не только в России. За счет этого он неплохо заработал на продаже латвийского жилья.Журналистка Алена Жигалова рассказала, что Светлаков мог получить от нового собственника особняка от 500 тысяч до миллиона евро. В доме было всё обустроено под комфортную жизнь семьи с детьми и общение с друзьями, которых Сергей часто приглашал к себе в гости. «Особняк Сергея в Латвии вмещал в себя несколько спален, большую террасу, на которой часто проводились встречи с друзьями», — рассказывает Жигалова. Интересно, что Светлаков рассказал о продаже имущества уже постфактум и своими дальнейшими планами не делится. Некоторое время назад писали, что он готовится к эмиграции. Эти слухи родились после того, как было объявлено об отмене нескольких мероприятий с участием Сергея. Позже он опроверг предположения о том, что он собирается навсегда уехать из России.