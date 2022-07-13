Сингапур даст бывшему президенту Шри-Ланки политическое убежище
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Сингапур даст бывшему президенту Шри-Ланки политическое убежище

Сингапур даст бывшему президенту Шри-Ланки политическое убежищеRepublic TV: Сингапур даст бывшему президенту Шри-Ланки Раджапаксе политическое убежище

Сингапур даст бывшему президенту Шри-Ланки Готабае Раджапаксе политическое убежище, он собирается прибыть в город 14 июля. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Republic TV.

Ранее Раджапакса, бежавший из страны на фоне экономического и политического кризисов, прибыл на Мальдивы на правительственном самолете Ан-32. Точное местоположение бывшего политика неизвестно. Временно исполняющим обязанности президента был назначен премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе.

Протесты на Шри-Ланке начались в апреле на фоне беспрецедентного финансово-экономического кризиса, парализовавшего экономику страны. Островное государство испытывает нехватку иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания, медикаментов. По оценкам премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе, преодолеть кризис удастся не ранее чем через три года.

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По материалам: lenta.ru

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