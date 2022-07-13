Стало известно о планах НАТО и ЕС ужесточить контроль за оружием на Украине
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Стало известно о планах НАТО и ЕС ужесточить контроль за оружием на Украине

Стало известно о планах НАТО и ЕС ужесточить контроль за оружием на УкраинеFT: страны НАТО и ЕС планируют улучшить отслеживание поставленных на Украину вооружений

Страны НАТО и Европейского союза (ЕС) планируют ужесточить контроль за поставленным в Киев вооружением из-за опасений в его попадании на черный рынок в Европе. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники среди западных чиновников.

Отмечается, что местоположение оружия после пересечения украинской границы западным странам неизвестно. В настоящее время ряд стран ЕС и Североатлантического альянса ведут переговоры с властями Украины о создании системы отслеживания или инвентаризации оружия. Украинские власти ведут работу над более обширной системой мониторинга.

По данным источников издания, западное вооружение попадает на границу Польши и Украины, затем перевозится через нее на фургонах, грузовиках или в частных автомобилях, однако дальнейшее его местонахождение им неизвестно. «Мы понятия не имеем, куда оно направляются, где оно используется или даже остается ли оно в стране», — сказал он.

Собеседники газеты также отметили, что Европол призвал создать реестр переданных на Украину оружия и «других военных материалов», что помочь правоохранительных ведомствам отследить его.

Ранее сообщалось, что западные политики начинают сомневаться в целесообразности поставок оружия Украине, так как оно может попасть в руки российских военных. Эксперт в области безопасности Гийом Лаган отметил, что страны Запада снизили темпы снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ряду причин. Во-первых, технику необходимо модернизировать, что занимает определенное время. Во-вторых, украинских военных следует учить пользоваться незнакомой для них техникой.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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