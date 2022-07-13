Стало известно о возбуждении уголовного дела против Максима Галкина
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Стало известно о возбуждении уголовного дела против Максима Галкина

Стало известно о возбуждении уголовного дела против Максима ГалкинаЭкс-депутат Госдумы Худяков сообщил о возбуждении уголовного дела против юмориста Галкина

Против юмориста, актера и телеведущего Максима Галкина завели уголовное дело в России, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на экс-депутата Госдумы Романа Худякова.

Политик сообщил, что узнал об этом из публикации блогера из Ростова-на-Дону, который написал на артиста заявление в полицию. В действиях юмориста якобы «усмотрели признаки состава преступления по части 1 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ» о дискредитации российских военнослужащих.

Официального подтверждения возбуждения уголовного дела в отношении Галкина пока нет.

В начале марта стало известно об отъезде певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина в Израиль. По словам певицы, пара покинула страну, чтобы провести с детьми отпуск, а также поправить здоровье. Появились слухи о том, что артистка подыскивает детям школу на территории государства, в котором сейчас находится.

Звездная пара обосновалась в элитном особняке, который находится в так называемой «израильской Рублевке».

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По материалам: lenta.ru

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