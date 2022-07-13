Стас Михайлов добился нового достижения

53-летний певец Стас Михайлов похвастался новой наградой. Артист сообщил важную новость – он получил звание «Народного артиста России». Певца официально наградили, и он поделился своей радостью с публикой. Исполнитель отметил, что посвящает полученную награду своим родителем, а также большой семье, всегда его поддерживающей. Однако не забыл артист и про недругов, ведь благодаря им он получал стимул развиваться и двигаться вперед. «Спасибо всем, кто на протяжении всей моей жизни находится со мной рядом, поддерживает и верит в меня. В первую очередь моим родителям, это их радость. Я благодарен всей моей большой семье, моей жене и моим детям, которые дают мне силы и жизнь. Благодарен моим поклонникам, которые идут со мной долгие годы. Также я хочу сказать спасибо всем тем, с кем мои жизненные пути разошлись, и тем, кто не верил в меня, вы подстегивали меня идти дальше.Спасибо всем и каждому!» — написал Михайлов в соцсети.Не секрет, что артист до сих пор имеет огромную армию поклонников, преимущественно женщин 45+. Как считает Иосиф Пригожин, певец нашел собственную нишу и аудиторию: пока все его коллеги по цеху ориентировались на молодежь, он продолжал петь для дам, которые его боготворят. «Женщины средних лет остались без кумира, то есть образовалась огромная незаполненная ниша. Вот ее и занял Стас Михайлов. Неважно, что он поет, как – он поет о любви, лично обращается к каждой женщине, и это для них самое главное», – объяснял продюсер. Между тем, Стас Михайлов ориентируется и на современные тенденции. Певец следит за собой и за минувшие пару лет заметно преобразился: похудел до 88 килограммов и сделал пересадку волос. Артист рассказывал, что перенес три операции, чтобы восстановить шевелюру, а вот от пластики отказался наотрез.