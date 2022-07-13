STEPN сообщила о квартальной прибыли в $122 млн

Во втором квартале 2022 года M2E-платформа STEPN получила прибыль в размере $122,5 млн за счет платы за использование приложения.

https://t.co/HO9hTEehtx — STEPN | Public Beta Phase IV (@Stepnofficial) July 12, 2022

5% прибыли команда направит на программу выкупа и сжигания токенов GMT. Разработчики также определили ряд областей, в которых заработанные средства помогут внести улучшения:

укрепление безопасности и расширение пропускной способности серверов для борьбы с участившимися DDoS-атаками;

совершенствование системы защиты от мошенничества SMAC;

наем новых специалистов в сферах технической разработки, инжиниринга, маркетинга, связей с общественностью, дистрибуции и юридических услуг;

новые партнерства и спонсорства ключевых спортивных и развлекательных мероприятий;

брендинг STEPN с целью создания линейки физических товаров под маркой проекта для повышения узнаваемости.

Напомним, в июне STEPN прекратила обслуживание пользователей из материкового Китая.