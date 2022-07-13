STEPN сообщила о квартальной прибыли в $122 млн
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STEPN сообщила о квартальной прибыли в $122 млн

STEPN сообщила о квартальной прибыли в $122 млн


Во втором квартале 2022 года M2E-платформа STEPN получила прибыль в размере $122,5 млн за счет платы за использование приложения.



5% прибыли команда направит на программу выкупа и сжигания токенов GMT. Разработчики также определили ряд областей, в которых заработанные средства помогут внести улучшения:


  • укрепление безопасности и расширение пропускной способности серверов для борьбы с участившимися DDoS-атаками;
  • совершенствование системы защиты от мошенничества SMAC;
  • наем новых специалистов в сферах технической разработки, инжиниринга, маркетинга, связей с общественностью, дистрибуции и юридических услуг;
  • новые партнерства и спонсорства ключевых спортивных и развлекательных мероприятий;
  • брендинг STEPN с целью создания линейки физических товаров под маркой проекта для повышения узнаваемости.

Напомним, в июне STEPN прекратила обслуживание пользователей из материкового Китая.

# Экономика gamefi, новости
По материалам: ForkLog

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