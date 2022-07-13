Супруга Александра Реввы приобрела апартаменты в «Москва-Сити» за солидную сумму

Жена шоумена Александра Реввы купила квартиру в одном из небоскребов «Москва-Сити» площадью 250 квадратных метров за 170 млн рублей. Журналисты выяснили, что сделка состоялась в конце июня. Элитная недвижимость на 57-м этаже Neva Towers в «Москва-Сити» записана на Анжелику. Эксперты предполагают, что если квадратный метр стоит около 650-700 тысяч рублей, то за всю квартиру пара заплатила 160-170 миллионов рублей. Известно, что это не единственная дорогостоящая недвижимость популярного шоумена. Так, у него есть дом в Подмосковье, который находится в 50 километрах от МКАД. На участке стоит коттедж в 250 квадратных метров — дизайн дома Ревва продумывал с супругой.Также, по неофициальной информации, в прошлом году Александр раскошелился на апартаменты в Дубае — по самым скромным прикидкам, они обошлись ему в 42 миллиона рублей. Зато теперь у звезды Comedy Club есть вид на жительство в ОАЭ. Отметим, что по итогам 2021 года Александр Ревва заработал около 4,1 миллиона долларов. До этого он не раз попадал в ТОП-20 самых высокооплачиваемых шоуменов страны. Кроме выступлений, работы на телевидении и рекламных контрактов, он владеет компанией «Войс медиа» и «Войс медиа Продакшн» — именно они выпускали фильмы «Бабушка легкого поведения». Первая в прошлом году показала выручку в 106 миллионов рублей, вторая — в 17,5 миллиона. На Анжелике Ревва женился в 2007 году — они воспитывают двух дочек. Ранее считалось, что супруга Александра не работает, но выяснилось, что она владела 15% компании «Атлас», которая управляла рестораном Chicha Bar на Красной Поляне. На данный момент он закрыт.