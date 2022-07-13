Светлана Лобода не могла родить от Тилля Линдеманна
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Светлана Лобода не могла родить от Тилля Линдеманна

Светлана Лобода не могла родить от Тилля Линдеманна
Стали известны новые подробности личной жизни певицы Светланы Лободы. Журналистка Алена Жигалова недавно разоблачила Светлану Лободу, которая несколько лет водила поклонников за нос, создавая иллюзию того, что ее дочь Тильда родилась от немецкого музыканта Тилля Линдеманна. Это был всего лишь контракт. И продюсер Кирилл Чибисов подтвердил это, назвав сумму контракта в 150 тысяч долларов за одну встречу Линдеманна с Лободой.
Оказалось, что это далеко не все. Алене Жигаловой удалось найти новые доказательства того, что немец не мог быть отцом младшей дочери Светланы Лободы. Ее инсайдер — Алена Макеева, поклонница лидера группы Rammstein, неоднократно встречавшаяся и общавшаяся очень близко с Линдеманом в разных странах мира — сообщила, что артист стерилен. Он физически не может быть отцом Тильды. После рождения двух дочек еще в 90-е годы он намеренно отказался от дальнейшей возможности иметь детей, написала Жигалова в своем Telegram-канале «Неопра, блин!»
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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