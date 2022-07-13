Тайно проникнувших на Форум тихоокеанских островов атташе КНР выдворили из зала
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Тайно проникнувших на Форум тихоокеанских островов атташе КНР выдворили из зала

Тайно проникнувших на Форум тихоокеанских островов атташе КНР выдворили из залаПолиция Фиджи вывела с Форума тихоокеанских островов двух атташе КНР по вопросам обороны

Полиция Фиджи выдворила с Форума тихоокеанских островов двух атташе КНР по вопросам обороны, тайно проникнувших в зал, где проводилось мероприятие. Об этом сообщает The Guardian.

Представители китайской дипмиссии присутствовали на заседании рыболовного агентства, на котором с виртуальной речью выступала вице-президент США Камала Харрис, объявившая об активизации участия США в регионе. Они сидели рядом с представителями СМИ.

Одного из атташе опознала фиджийская журналистка Лайса Мовоно. По ее словам, она узнала дипломата, так как «общалась с ним уже как минимум три раза». «Я подошла к нему и спросила: "Вы здесь как сотрудник китайского посольства или для [китайского информационного агентства] "Синьхуа", потому что это медиапространство? А он покачал головой, как бы показывая, что не говорит по-английски», — рассказала журналистка.

Мовоно предупредила сотрудников службы протокола, которые сказали ей проинформировать фиджийскую полицию. Правоохранители вывели двух мужчин из зала. Они отказались отвечать на вопросы прессы.

Китай и США не являются членами Форума тихоокеанских островов. Обе страны выступают в качестве партнеров организации. Их обычно приглашаются на диалог после саммита, на котором государства могут выступить с докладами. Однако американскую сторону пригласили на форум виртуально.

Считалось, что Китай воспользуется диалогом после форума, чтобы представить новую версию масштабного соглашения по экономике и безопасности, которое он представил десяти лидерам тихоокеанских стран в прошлом месяце, но которое было отвергнуто.

25 мая стало известно, что Китай решил заключить масштабное соглашение с десятью странами Океании, затрагивающее сферы от безопасности до рыболовства. Китай намерен обучать полицейских Тихоокеанского региона, объединить усилия государств по обеспечению «традиционной и нетрадиционной безопасности», а также разработать план по рыболовству. Как отмечали журналисты Associated Press, Пекин намерен с помощью договора установить контроль над регионом.

30 мая в ходе переговоров на Фиджи глава МИД КНР Ван И и главы малых островных государств Океании не смогли достичь договоренностей по масштабному соглашению. Лидеры стран отказались от предложений Китая на фоне опасений «попасть в орбиту Пекина». Пакт предполагал, что Пекин будет участвовать в обучении полиции тихоокеанских островов, заниматься их кибербезопасностью, расширит политические связи, будет проводить морское картирование и получит более широкий доступ к природным ресурсам на суше и в воде.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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