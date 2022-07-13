Торт в виде стопки игр Xbox создала кондитер, и он выглядит максимально реалистично

Вадим Карасев





Некоторые пользователи Youtube иногда умудрятся сочетать вещи, которые, на первый взгляд, кажутся чем-то совершенно другим. Удивить тортом в виде логотипа Xbox или с символикой Xbox в настоящее время сложно — такие вариации десертов готовили на Youtube еще несколько лет назад. Однако, авторша с канала Sugar High Score сумела создать нечто действительно новое и удивительное — торт в виде стопки игр Xbox.

Sugar High Score опубликовала видео, в котором создала торт в виде стопки игр Xbox, и эта стопка выглядит максимально реалистично. Ниже можно посмотреть на это творение в рамках видео с канала Sugar High Score.

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Отметим, что даже руководитель маркетинга Xbox Аарон Гринберг не прошел мимо созданного десерта, написав в соцсетях, что это выглядит «удивительно».