Торт в виде стопки игр Xbox создала кондитер, и он выглядит максимально реалистично
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Торт в виде стопки игр Xbox создала кондитер, и он выглядит максимально реалистично

Торт в виде стопки игр Xbox создала кондитер, и он выглядит максимально реалистично


Некоторые пользователи Youtube иногда умудрятся сочетать вещи, которые, на первый взгляд, кажутся чем-то совершенно другим. Удивить тортом в виде логотипа Xbox или с символикой Xbox в настоящее время сложно — такие вариации десертов готовили на Youtube еще несколько лет назад. Однако, авторша с канала Sugar High Score сумела создать нечто действительно новое и удивительное — торт в виде стопки игр Xbox.

Sugar High Score опубликовала видео, в котором создала торт в виде стопки игр Xbox, и эта стопка выглядит максимально реалистично. Ниже можно посмотреть на это творение в рамках видео с канала Sugar High Score.


Watch this video on YouTube

Отметим, что даже руководитель маркетинга Xbox Аарон Гринберг не прошел мимо созданного десерта, написав в соцсетях, что это выглядит «удивительно».

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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