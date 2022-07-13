Уволившийся из МХТ имени Чехова Анатолий Белый покинул Россию
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Уволившийся из МХТ имени Чехова Анатолий Белый покинул Россию

Уволившийся из МХТ имени Чехова Анатолий Белый покинул РоссиюИзвестный актер Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова и покинул Россию

49-летний российский актер театра и кино Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова и покинул Россию. Об этом сообщает Starhit.

Имя артиста убрали с афиш спектаклей театра. Осенью Белый должен был участвовать в постановке «Сережа», первые показы которой были запланированы 5 и 6 сентября в Красноярске в честь открытия фестиваля «Золотая маска». Однако стало известно, что его роль в спектакле исполнит Константин Хабенский.

«Источники, близкие к МХТ, сообщают, что Белый уволился из театра по собственному желанию и уехал из страны», — заявил инсайдер изданию. Сам актер никак не прокомментировал новость об уходе из театра и своем отъезде.

Анатолий Белый начал работать в МХТ имени Чехова в 2003 году. С того времени он сыграл большое количество ролей, в том числе в постановках «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия», «Чайка» и других. Артист принимал участие в антрепризных спектаклях и за время своей творческой деятельности снялся в более чем 160 проектах.

Ранее эстрадная певица Лолита Милявская рассказала, почему приняла решение не покидать Россию.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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