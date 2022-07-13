В Кремле отказались анонсировать кадровые перестановки в кабмине
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В Кремле отказались анонсировать кадровые перестановки в кабмине

В Кремле отказались анонсировать кадровые перестановки в кабмине

В Кремле не анонсируют кадровые перестановки и сообщают о подписанных главой государства указах по факту. На это указал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируются ли в Правительстве новые назначения и возможны ли изменения в его структуре, передает ТАСС.

«Вы же знаете, мы никогда кадровые дела не анонсируем. И не будем анонсировать и сейчас ничего», — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин своим указом 12 июля увеличил число вице-премьеров до 11 человек. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова для утверждения на должности вице-премьера.

 

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По материалам: pnp.ru

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