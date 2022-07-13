В микрорайоне Лесной рядом с детским садом сделают парковку на 35 мест
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В микрорайоне Лесной рядом с детским садом сделают парковку на 35 мест

В микрорайоне Лесной рядом с детским садом сделают парковку на 35 мест

В микрорайоне Лесной в Иркутске рядом с новым детским садом сделают парковку на 35 мест. Сдать в эксплуатацию ее планируют до 25 августа. Отремонтируют и подъездные пути. Произведут укладку асфальта на тротуары, установят ограждения и бордюры, дорожные знаки и нанесут разметку. Вдоль проезжей части организуют систему водоотведения, сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

Около детского сада оборудуют пешеходный переход со светофором. Дошкольное учреждение планируют открыть 1 сентября. В нормативное состояние этим летом приведут подъездные дороги примыкающие по улице Чекалина к детскому саду №10 на Новаторов. Сейчас идет конкурс по определению подрядной организации. Там восстановят тротуар, обеспечат поверхностный водоотвод с дороги, разместят пешеходный переход со светофором, организуют парковку на 30 мест.

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По материалам: irk

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