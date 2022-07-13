В Москве пройдет открытие и жеребьевка ArtMasters Junior 2022

Вадим Карасев

В АРТ.Технограде в зале "Black Box" пройдет торжественная церемония открытия и жеребьевки ArtMasters Junior 2022 среди юниоров.

В очном этапе примут участие 100 финалистов из более чем 40 городов, в том числе из Калининграда, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов, Комсомольска-на-Амуре, Йошкар-Олы.

"В этом году мы наблюдали значительный прирост участников в возрастной категории юниоров. Если в 2021 году было подано более полутора тысяч заявок в 8 компетенциях, то в 2022 году в этих же компетенциях цифра приближается к 4 тысячам. И это без учета заявок по двум новым компетенциям - "3D-дизайнер" и "Звукорежиссер кино и медиа". Также наши эксперты отметили рост качества работ, поданных на конкурс. Это свидетельствует о том, что Чемпионат за три года существования стал значимым событием для молодых людей, которые связывают свое будущее с креативными профессиями", - отметил директор Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин.

На церемонии открытия состоится жеребьевка командных соревнований - "Музыкальный клип" и "Анимационный фильм". В каждую команду войдут по одному финалисту из четырех компетенций.

В соревнованиях "Музыкальный клип" за 11 дней финалисты компетенций "Композитор популярной музыки", "Клипмейкер", "Видеооператор" и "Видеомонтажер" должны снять вертикальные клипы. Хронометраж - 1 минута на музыкальную композицию, демоверсию которой уже записали финалисты компетенции "Композитор популярной музыки" совместно с артистами III Музыкального образовательного форума Леонида Агутина. В соревнованиях "Анимационный фильм" за 11 дней 10 команд из 7 финалистов компетенций "Художник-аниматор", "Сценарист", "Композитор популярной музыки", "Звукорежиссер кино и медиа", "Веб-дизайнер", "3D дизайнер" и "Гейм-дизайнер" должны выпустить по 2 продукта: анимационный фильм вертикального формата на 1 минуту и лендинговую страницу (сайт) с описанием работы всех компетенций коллаборации над анимационным фильмом. Также на сайте будет представлен прототип игры.

Всего будет сформировано 20 команд: 10 команд коллаборации "Музыкальный клип" и 10 команд коллаборации "Анимационный фильм".

В мероприятии примут участие руководитель Чемпионата Борислав Володин, главные и линейные эксперты компетенций и другие почетные гости. Ведущим церемонии станет главный продюсер категории "Юниоры" Иоанн Клиндухов.