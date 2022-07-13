В России пообещали болезненный ответ на западные санкции
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В России пообещали болезненный ответ на западные санкции

В России пообещали болезненный ответ на западные санкцииВ МИД России заявили, что ответные шаги на западные санкции могут быть весьма болезненными

Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что ответные шаги Москвы на западные санкции могут быть весьма болезненными. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, страны Европы должны понимать, что рестрикциями в отношении России они сами изнуряют собственную экономику. Он отметил, что в настоящее время Москва «не применяет, собственно, контрмеры в полную силу».

«Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров. Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся», — отметил он.

Биричевский добавил, что российская сторона оставляет за собой право на ужесточение наших специальных мер. Он подчеркнул, что соответствующие шаги прорабатываются правительством. «Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными», — сказал он.

Предыдущий пакет ограничительных мер ЕС официально ввел 3 июня. Основной из них стало частичное эмбарго на поставки нефти из России, а также ограничения на экспорт в страну. Кроме того, под запрет попало страхование морских перевозок российской нефти по всему миру.

21 июня постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что говорить о седьмом пакете антироссийских санкций преждевременно. По его словам, «даже слепой видит», с какими экономическими проблемами столкнулась Европа после введения санкций против Москвы.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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