В России предлагают создать магазин мобильных приложений
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В России предлагают создать магазин мобильных приложений

В России предлагают создать магазин мобильных приложений

Кабмин предложил создать российский магазин мобильных приложений, который будут предустанавливать на устройства, продаваемые в нашей стране. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

Документ разработан в связи с западными санкциями против России. Сейчас работа иностранных магазинов мобильных приложений частично ограничена. В правительстве не исключают возможность полного прекращения их работы.

Согласно инициативе кабмина, на создание магазина не планируют привлекать деньги из госбюджета. В магазин будут загружать программное обеспечение, включенное в перечень, утвержденный на федеральном уровне. Предусматривается, что законопроект в случае принятия вступит в силу после официального опубликования. 

 

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По материалам: pnp.ru

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