В Санкт-Петербурге женщина попала в больницу после катания на теплоходе
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В Санкт-Петербурге женщина попала в больницу после катания на теплоходе

В Санкт-Петербурге женщина попала в больницу после катания на теплоходеВ Петербурге женщина попала в больницу с сотрясением мозга после катания на теплоходе

В Санкт-Петербурге 25-летняя женщина попала в больницу с сотрясением мозга после катания на теплоходе. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Россиянка ударилась головой об мост во время речной прогулки на теплоходе у Адмиралтейской набережной. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану теменной области.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге теплоход с людьми врезался в опору Дворцового моста. В результате происшествия никто не пострадал, всего на борту находились 49 человек.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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