В шести районах Иркутской области прошли сильные ливни и град
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В шести районах Иркутской области прошли сильные ливни и град

В шести районах Иркутской области прошли сильные ливни и град

В нескольких районах Иркутской области вечером 13 июля ухудшились погодные условия. В Черемховском, Тайшетском, Аларском, Нукутском, Усольском и Осинском районах усилился ветер, прошел сильный ливень и град. В ряде населенных пунктов из-за сильного ветра, а также в превентивных целях, происходят отключения электроэнергии. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

О непогоде сообщают жители поселка Средний Усольского района и села Голуметь Черемховского района. Очевидцы рассказали, что градом уничтожен урожай в частных домовладениях, а на полях лежит снег. Вдоль автомобильных дорог деревья вывернуло с корнем.

По всем направлениям работают специалисты электросетевых компаний. Оперативный штаб развернули в Главном управлении МЧС России по Иркутской области. Силы и средства пожарно-спасательных гарнизонов готовы к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и пожары. При происшествиях, связанных с грозами и сильным ветром, жителям Иркутской области необходимо обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 или в пожарно-спасательную службу МЧС России на номер 101.



Видео очевидца
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По материалам: irk

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