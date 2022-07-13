В телеграме обсуждают отказ художников от участия в выставке в MMоMA: "Разыграли политический перформанс"
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В телеграме обсуждают отказ художников от участия в выставке в MMоMA: "Разыграли политический перформанс"

В телеграме обсуждают отказ художников от участия в выставке в MMоMA: "Разыграли политический перформанс"

В телеграм-каналах обсуждают открывшуюся 13 июля выставку "Тонкие граждане" в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре в Москве. Экспозицию, посвященную темам неравнодушия и объединения, два года готовили студенты магистерской программы Музея современного искусства "Гараж" и Высшей школы экономики. Однако первые посетители выставки заметили, что в некоторых местах вместо картин на стенах висят объявления о том, что художник отказался от участия. На это обратили внимание в телеграм-канале "Антиглянец".

Заметили новый тренд — художники массово, по понятным причинам, отказались от участия в арт-проекте. И здорово, что это указывается. Жаль, конечно, что талантливых ребят не увидим.


Фото из телеграм-канала "Антиглянец"

На это отреагировали в телеграм-канале "Закулиска".

По "понятным причинам"? Может, Василию Зурабовичу Церетели так и назвать свою выставку политманифестов? "Понятные причины". Не очень понятны причины, по которым табличку "Художник отказался от участия в выставке, это был Агиль Абдуллаев" (кто это?) надо на деньги госзадания Департамента культуры Москвы выкатывать широкому зрителю. Это солидарность? Классический "фак в кармане"? Политическая позиция? Что за "понятные причины"? Спецоперация? Доллар по 50? Годовщина Волынской резни? Очень, очень-очень тонкий лед, Василий Зурабович (музей основан скульптором Зурабом Церетели, сегодня исполнительным директором является его внук, Василий Церетели. — Прим. ред.),

— написали в "Закулиске".

В вывешенных объявлениях причины, действительно, не озвучены буквально, хотя, вероятно, речь идет именно о решении художников не выставляться, пока идет российская военная спецоперация на Украине. Например, упомянутый художник Агиль Абдуллаев написал целое письмо к публике, в котором отметил:

Мне жаль, что мои работы не могут быть вам здесь представлены по причине, которую я даже не могу назвать.

К обсуждению присоединились и в телеграм-канале "Невминкульт".

Коллеги обсуждают выходку художников, которых нет на выставке, которая вроде бы есть. Чтобы хоть кто-то узнал о великих, но отчего-то непризнанных гениях, решено было разыграть политический перформанс. Типа другой актуалочки у них для нас (вас) нет. У нас другой вопрос — коль скоро экспонатов нет и художник представлен не полотном, а копиркой на А4, то зачем вообще занимать выставочную площадь? Может, им еще и долю с билетов, м? Можно ведь было план эвакуации повесить, ответственных за пожарную безопасность, контурную карту. На худой конец — табличку "Выход",

— написали в канале.

"Меня послали ***** (к черту. — Прим. ред.), но я оформил это в рамку и продаю билеты на просмотр. Проблема в том, что послали не персонально МMoМА и кураторов. Послали — работодателя. Москву. Страну. Нас с вами. <...> Давно ли Игорь Самолет, автор кислотно-синтетических принтов про яркий Кремль и речь Собянина, решил стать черно-белым? Грустно ему стало? Гранты кончились? Давно ли автор жовто-блакитных инсталляций Лиза Бобкова стала желанным гостем московских госмузеев? Это никакой не "тонкий лед". Это про то, что Moscow Museum of Modern Art, клон нью-йоркского MoMA, должен, по идее, стать "Вкусно и точка". Вернее — как там в табличке написано. Нецензурно. И точка,

— отреагировали в телеграм-канале Real Cultras.

Об отсутствии ряда работ в экспозиции сам музей предупреждает зрителей заранее.

Пустота на выставке также выступает одной из форм тонкого высказывания. Часть экспозиции намеренно оставлена незаполненной — эти залы отводились работам пяти художников, присутствие которых предполагалось, но они не смогли стать участниками выставки. Сумма присутствия и отсутствия формирует пространство для выражения мировоззрений и личных историй художников. В пустоте пространства нет опустошения, но есть место размышлению, фантазии и воображению зрителей,

— так об этом написано в пресс-релизе выставки на сайте музея.

Выставка продлится до 28 августа. На ней представлены работы Лизы Бобковой, Евгения Дедова, Карины Садреевой-Нуриевой, Игоря Самолета.


Работа Евгения Дедова
Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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