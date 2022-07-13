В Заларинском районе при столкновении трех иномарок погиб мужчина

Днем 13 июля недалеко от поселка Залари Иркутской области столкнулись три автомобиля: Toyota Corolla, Nissan Note и Mazda. 41-летний водитель Toyota Corolla погиб на месте происшествия, его пассажира доставили в больницу, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Водителю и двум пассажирам Mazda также потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции устанавливают причины и условия произошедшего.