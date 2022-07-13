В Заларинском районе при столкновении трех иномарок погиб мужчина
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В Заларинском районе при столкновении трех иномарок погиб мужчина

В Заларинском районе при столкновении трех иномарок погиб мужчина

Днем 13 июля недалеко от поселка Залари Иркутской области столкнулись три автомобиля: Toyota Corolla, Nissan Note и Mazda. 41-летний водитель Toyota Corolla погиб на месте происшествия, его пассажира доставили в больницу, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Водителю и двум пассажирам Mazda также потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции устанавливают причины и условия произошедшего.

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По материалам: irk

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