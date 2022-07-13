Ведущая шоу «Давай поженимся!» стала бабушкой
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Ведущая шоу «Давай поженимся!» стала бабушкой

Ведущая шоу «Давай поженимся!» стала бабушкойВедущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова сообщила, что стала бабушкой

Ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова стала бабушкой. В посте, опубликованном в Telegram, она сообщила, что у ее дочери Ксении и зятя Максима родилась дочь.

«Долгие месяцы в ожидании подошли к концу! Теперь я официально стала бабушкой! Спасибо моим любимым детям — Ксении и Максиму — за наше сокровище и за драгоценный подарок», — написала Сябитова.

Телеведущая также поблагодарила врачей, которые принимали роды у ее дочери, за профессионализм.

Ранее Сябитова высказалась об отношении современной молодежи к институту брака. Сваха осудила молодых людей за нежелание создавать семью, а также заявила, что в этом виновато ее поколение.

Перед этим ведущая «Давай поженимся!» назвала правила успешного знакомства. В частности, сваха посоветовала женщинам, которые находятся в поисках партнера, подготовиться к эпизодическим неудачам при встречах с мужчинами.

Роза Сябитова была дважды замужем. Первым мужем телеведущей был Михаил Сябитов. В браке у пары родились двое детей: сын Денис и дочь Ксения. Вторым мужем свахи стал участник программы «Давай поженимся!» Юрий Андреев. Они прожили вместе три года.

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По материалам: lenta.ru

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