Виктория Боня свалилась с лошади в горном ущелье
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Виктория Боня свалилась с лошади в горном ущелье

Виктория Боня свалилась с лошади в горном ущелье
Модель Виктория Боня едва не погибла. Телеведущая сейчас отдыхает в Иордании и ежедневно публикует свои впечатления о путешествии. Однако сегодня бизнесвумен поделилась грустным известием: в отпуске она получила травмы. 42-летняя звезда с нетерпением ждала поездки в арабскую страну. «Я очень давно мечтала побывать здесь и вот, мечта сбылась! Одна из красивейших пустынь мира, также называемая Лунная долина, расположена в 60 км к востоку от Акабы и Эйлата. Ландшафт напоминает марсианские пейзажи, неудивительно что ее любят голливудские режиссеры — здесь снимали «Марсианин», «Аладдин», «Звездные войны», «Трансформеры», «Прометей» и другие. А красоту ночного неба с мириадами звезд и ярко проступающим Млечным путем- просто невозможно описать. Завораживающее зрелище», — восхищалась Виктория.
Так, чтобы пополнить копилку впечатлений, шатенка решилась прокатиться на лошади в экстремальном месте, и это обернулось для нее печальным образом. «Моя поездка в Иорданию закончилась падением с лошади прямо в горном ущелье, на камни. Хорошо, что хоть с обрыва не улетела вниз», — говорит Боня, показывая синяки и ссадины. Подписчики шокированы этим событием и пожелали ведущей скорее выздороветь. «Ужас какой, берегите себя»; «Знатно покаталась, не бережешь себя»; «Это вы еще легко отделались. На камни-то упасть, да еще и с лошади. Скорейшего выздоровления!» — пишут фолловеры.
# Шоу-бизнес Боня Виктория
По материалам: z-aya

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