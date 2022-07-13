Власти Калининградской области оценили решение Еврокомиссии по транзиту
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Власти Калининградской области оценили решение Еврокомиссии по транзиту

Власти Калининградской области оценили решение Еврокомиссии по транзиту

Власти Калининградской области оценили решение Еврокомиссии по транзитуАлиханов заявил о необходимости решения ЕК по автоперевозкам грузов в Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале оценил рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по транзиту. Он заявил, что разрешение на железнодорожные перевозки является первым шагом, необходимы аналогичные меры по автомобильному транзиту.

«Решение является только первым шагом в решении проблемы, требуется аналогичное решение и в части автомобильных перевозок», — подчеркнул глава российского региона.

Алиханов поблагодарил Министерство иностранных дел России за достигнутый результат. Он добавил, что Калининград продолжит добиваться полного снятия ограничений.

Ранее Еврокомиссия признала железнодорожный транзит товаров через Литву в Калининградскую область разрешенным, но с рядом условий касательно способа их доставки. В опубликованной инструкции отмечается, что транзит запрещенных товаров автомобильными дорогами не допускается.

18 июня Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград. В перечень попали от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы, цемент и металлы. В Совбезе анонсировали скорый ответ на блокаду Калининграда, который пообещали сделать чувствительным для жителей Литвы.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Какую температуру необходимо выставлять на кондиционере и почему она не должна опускаться ниже 18 градусов
Какую температуру необходимо выставлять на кондиционере и почему она
Escape Academy получает трейлер к релизу — игра завтра будет в Game Pass
Escape Academy получает трейлер к релизу — игра завтра будет в Game
Власти Калининградской области оценили решение Еврокомиссии по транзиту
Власти Калининградской области оценили решение Еврокомиссии по
Сергей Селин невероятно постарел
Сергей Селин невероятно постарел
Григория Лепса отговаривают от покупки песен Юрия Шатунова
Григория Лепса отговаривают от покупки песен Юрия Шатунова
Юлия Высоцкая показала редкий снимок в купальнике
Юлия Высоцкая показала редкий снимок в купальнике
Дана Борисова клянчит деньги у поклонников
Дана Борисова клянчит деньги у поклонников
Садальский в очередной раз прошелся по Татьяне Васильевой
Садальский в очередной раз прошелся по Татьяне Васильевой
Микки Рурк поддержал Джонни Деппа после суда с Эмбер Херд
Микки Рурк поддержал Джонни Деппа после суда с Эмбер Херд
Digital Foundry сравнили The Quarry на Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry сравнили The Quarry на Xbox Series X | S и
Саша Савельева впервые призналась в чувствах к Александру Асташенку на «Фабрике звезд»
Саша Савельева впервые призналась в чувствах к Александру Асташенку
Ремонт дороги на Карпинской в Иркутске планируют завершить до октября
Ремонт дороги на Карпинской в Иркутске планируют завершить до октября

Топ на сегодня

Кушанашвили: «Разин отравил себе жизнь. Призрак Шатунова приходит к нему сразу, как выключается свет»
Кушанашвили: «Разин отравил себе жизнь. Призрак Шатунова приходит к
Максим Галкин после нападения вышел на связь
Максим Галкин после нападения вышел на связь
Россия заявила об «обезоружившем» Запад заседании Совбеза ООН по Украине
Россия заявила об «обезоружившем» Запад заседании Совбеза ООН по
Главред газеты «Коммерсантъ» прокомментировал слухи о смене владельца издания
Главред газеты «Коммерсантъ» прокомментировал слухи о смене владельца
Multicoin Capital анонсировала венчурный криптофонд на $430 млн
Multicoin Capital анонсировала венчурный криптофонд на $430 млн

Еще по теме

Еврокомиссия опубликовала инструкцию по транзиту из России
Сенатор Джабаров назвал оскорбительным решение Еврокомиссии о транзите грузов в Калининград
В Калининграде оценили возможность договориться с Литвой «по-соседски»
Посла ЕС в России вызвали в МИД из-за транзитной блокады Калининграда