Во Владимирской области газифицируют восемь населенных пунктов

Вадим Карасев

В Ковровском районе Владимирской области ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод для газификации восьми населенных пунктов региона.

Строительство газопровода длиной 21,7 км и распределительных сетей общей протяженностью 52,7 км позволит газифицировать 2 тыс. 365 домовладений в восьми населенных пунктах: деревне Языково Судогодского района и поселках Болотский, Красный Маяк, Смолино, Красный Октябрь, Мордвины, Иваново, Павловское Ковровского района.

Первым к газовым сетям подключили дом в пос. Красный Маяк. Его хозяйка планирует воспользоваться социальной поддержкой, действующей во Владимирской области, чтобы провести газификацию внутри участка и купить газовое оборудование.

Новый газопровод не только обеспечит экологичным и эффективным топливом тысячи домовладений и ряд социальных объектов в восьми населенных пунктах в преддверии отопительного сезона, но и станет стимулом для дальнейшего экономического развития всей южной части Ковровского района, в частности – особой экономической зоны "Доброград".

"187 населенных пунктов мы должны были газифицировать. Настойчивая позиция губернатора Александра Авдеева при поддержке "Газпрома" помогла добавить еще 101 населенный пункт", – заявил гендиректор Группы Газпром межрегионгаз и "Газпром газификация" Сергей Густов.