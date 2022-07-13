Военный эксперт раскрыл украинскую тактику применения РЗСО HIMARS в Донбассе

Вадим Карасев

Российский военный эксперт Юрий Рожин в своём Telegram-канале рассказал о перспективах применения американских РСЗО HIMARS, поставленных на Украину. Пока Пентагон не давал разрешения Украине атаковать территории, контролируемые Россией до февраля 2022 года, и не поставлял соответствующие дальнобойные боеприпасы.

Во-первых, как утверждает обозреватель, пока что американские ракетные комплексы применяются для поражения объектов на том же расстоянии, что и советские ОТРК "Точка-У". Более того, по словам Рожина, ночной удар по Луганску, осуществлённый во вторник, наносился не только РСЗО HIMARS, но и ракетами "Точки-У".

HIMARS, по словам Рожина, не станет "панацеей" для ВСУ и единственным боеспособным комплексом: очевидцы не раз отмечали, что американские модели наносят удары в связке с другими РСЗО ("Град", "Ольха", "Смерч", "Ураган") и вышеупомянутой "Точкой-У". Задача "старых" моделей – перегрузить российскую ПВО, таким образом "расчистив" для РСЗО HIMARS территорию для атаки. Именно поэтому воздействие американских комплексов кажется столь разрушительным: когда РСЗО HIMARS атакует поодиночке, его ракеты российская противовоздушная оборона сбивает без проблем.

Эксперт уверен: изменилось не соотношение сил в конфликте, а скорее тактика ВСУ, которые, обладая данными технической и агентурной разведки, акцентировали внимание на инфраструктуре ВС РФ на Украине, стараясь разрушить логистические цепочки и вывести из строя "звенья цепи". Рожин предположил, что на перемены тактики украинское военное командование "вдохновили" коллеги из НАТО, вероятно, непосредственно участвующие в обеспечении работы РСЗО HIMARS.

Зона поражения современных дальнобойных ракет РСЗО HIMARS

Как ранее писал Ruposters, незадолго до ракетной атаки ВСУ на Херсонскую область в небо поднялись несколько летательных аппаратов НАТО – самолёт и БПЛА США, самолёт Великобритании и самолёт Люксембурга.

В начале лета стало известно, что одиннадцатый по счету пакет военной помощи Украине от США оценивается в $700 млн - содержит реактивные системы залпового огня РСЗО HIMARS, а также боеприпасы к ним, радары контрбатарейной борьбы и радиолокационные станции ПВО. При этом, как утверждает Вашингтон, дальность ракет не должна превышать 80 км, во избежание нанесения ударов по российской территории.

Реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS может нести до 6 стандартных ракет типа MLRS или одной тактической типа ATACMS. Максимальная дальность стрельбы комплекса – свыше 300 километров, минимальная – около двух.

Украина обстреляла Луганск из американских систем РЗСО HIMARS

Артиллерия вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляла столицу ЛНР Луганск, используя РСЗО HIMARS американского производства. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Рассказав об использовании HIMARS, Арестович непосредственно подтвердил факт обстрела донбасской республики со стороны украинской армии. По словам представителя офиса Зеленского, в результате ракетного удара пострадали воинская часть и склад боеприпасов.

Вечером во вторник 12 июля ВСУ нанесли удар по Луганску. По данным вооружённых сил республики, до самого города дошла лишь малая часть снарядов, однако из-за крушения сбитых ракет пострадали соседние населённые пункты.

За день до этого, 11 июля, ВСУ совершили обстрел Новой Каховки в Херсонской области. Снаряды, выпущенные американскими ракетными комплексами HIMARS, попали по складам с селитрой и промышленному предприятию, выпускающему оборудование для местной электростанции. В ходе атаки украинская сторона повредила или разрушила, по данным местных властей, 65 жилых домов, а также больницу, две школы, три детских сада и свыше 200 магазинов. Сообщается также о как минимум 190 пострадавших.