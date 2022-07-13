«Волновался, как мальчишка»: Влад Соколовский сделал предложение матери своего сына на Бали

Влад Соколовский, наконец, решился жениться во второй раз. Избранницей певца стала Ангелина Суркова, которая в марте родила ему сына Дэвида.

Соколовский сделал предложение Сурковой на Бали. Артист тщательно готовился к этому событию и изрядно переживал. «Один из самых счастливых моментов в моей жизни. Я волновался, как мальчишка, и это было прекрасно! Да, у нас все не как у всех, сначала ребенок, потом предложение, дальше свадьба! Но я так люблю эту историю и она абсолютно уникальна, как и моя любимая», — делится Влад.

Исполнитель сделал все, как в самом романтичном фильме. Он пригласил Ангелину на тайное свидание, сел вместе с ней на вертолет, и они приземлились на обрыве. Там артист и задал брюнетке главный вопрос: будет ли она его женой? Конечно же, девушка ответила положительно.

Влад тут же поделился счастливой новостью в соцсетях, и его фолловеры от души порадовались за будущих супругов. «Я как знала, рада за вас!»; «Все, реву, вы такие милые! Любви вам!»; «Просто очень этого ждала, искренне счастлива за вас. Будьте счастливы», — поздравляют подписчики.