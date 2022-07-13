X-Tina не стареет! Шокирующие образы располневшей Агилеры, которые хочется рассматривать
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X-Tina не стареет! Шокирующие образы располневшей Агилеры, которые хочется рассматривать

X-Tina не стареет! Шокирующие образы располневшей Агилеры, которые хочется рассматривать

Кристина Агилера давно уже завоевала звание одной из самых сильных вокалисток в поп-индустрии. Теперь звезда, похоже, борется с коллегами по шоу-бизнесу за номинацию «самый странный наряд».


Находчивости Агилеры и ее стилиста позавидует даже сама Мадонна, которая в свои 63 года не прочь облачиться в латексный наряд, подчеркнув подтянутую фигурку. Недавно 41-летняя звезда буквально утерла нос поп-иконе 90-ых откровенным костюмом на очередном концерте, чем и наделала шуму в Интернете.

Блондинка украсила свое одеяние... пенисом! К слову, исполнительница ничуть не стеснялась: все же не впервые эпатирует публику. Так, однажды для своего выступления Кристина выбрала лиф и трусы со светящимися сердцами. Видимо, ей очень хотелось показать любовь слушателям.


На заре своей карьеры Агилера восхищалась эрой старого Голливуда и часто выходила в гламурных платьях того времени. С годами стиль певицы трансформировался, и она практически забыла о старом имидже. Однако все же недавно артистка надела платье почти как у Марлен Дитрих, добавив интригующую деталь: змей, крепко обвивающих ее руки.

К слову, в гардеробе Кристины появилось все больше черного цвета. Многие связали это с тем, что она поправилась после родов, а также болезненного развода и никак не смогла попрощаться с набранными килограммами. Но если наряд с пресмыкающимися выглядел хотя бы торжественно, то ее выход на красную дорожку премии Billboard-2018 навеял скуку.


Исполнительница главной роли в фильме «Бурлеск» признавалась, что перепробовала все возможные диеты. Устав бороться с навязанными идеалами красоты, Кристина оставила попытки постройнеть за короткий срок и перестала терзать тело ограничениями.

Сейчас Агилера излучает уверенность, пусть даже и с 20 лишними кило, о которых зачастую пишет западная пресса. Так, мама двоих детей не лишает себя удовольствия обтянуть себя рискованными нарядами и оголить грудь, которой особенно гордится после рождения детей.



# Шоу-бизнес Стиль
По материалам: starhit

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