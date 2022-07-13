Застенчивый Козловский, Асмус в дерзком образе, Повереннова с мужем: премьера фильма «Люся»

Главные роли в новом сериале исполнили Данила Козловский и Кристина Асмус. Несколько месяцев назад онлайн-кинотеатр PREMIER уже интриговал зрителей кадрами пикантной сцены с участием актеров. И вот наконец «Люся» выходит на экраны! Как прошел предпремьерный показ фильма — расскажем в нашем репортаже.

Сюжет картины строится вокруг обаятельного и трусоватого Сени, создателя умной колонки «Люся». Мужчина увлекается очеловечиванием прибора, и вскоре Люся становится его близким другом. Колонка оказывается единственной, кому Сеня может доверить свои переживания. Только она знает обо всех проблемах, с которыми столкнулись дочки Сени в школе, и только с ней он делится переживаниями об отношениях с женой. Сюжет в чем-то напоминает оскароносный фильм «Она» с Хоакином Фениксом в главной роли, однако с «Люсей» все сложнее. В отечественном сериале намного больше героев и тематических поворотов, чем в камерной голливудской картине.

Сеню сыграл Данила Козловский, а жену олигарха, с которой волею судеб пересекается изобретатель — Кристина Асмус. В сериале есть горячая постельная сцена, которую 34-летняя актриса назвала самой комфортной в своей жизни. «Все очень быстро, деликатно, ничего не видно. Даня после каждого объятия, прикосновения, команды «стоп» спрашивал: «Тебе удобно? Комфортно? Не переживаешь? Я не внедряюсь слишком в твое пространство?» Он самый внимательный партнер в моей жизни!» — делилась звезда.

На премьере Козловский держался слишком скромно для исполнителя главной роли. Актер выбрал простые брюки песочного цвета и рубашку такого же оттенка. Звезда не стал задерживаться на красной дорожке и быстро прошел в зал.

Кристина Асмус выбрала намного более дерзкий и яркий образ, чем ее экранный партнер. Экс-супруга Гарика Харламова появилась на публике в черном сексуальном костюме, верх которого составил лишь короткий топ. Актриса также сделала броский макияж с акцентом на глаза.



Асмус долго боролась с образом хорошей девочки Вари Черноус, который «подарил» ей сериал «Интерны». Ради смены амплуа и расширения актерского потенциала Кристина соглашалась на скандальные работы. Например, после постельной сцены в фильме «Текст» с Иваном Янковским на нее обрушились сотни тысяч гневных комментариев. Зато сейчас Кристина является одной из самых востребованных актрис российского кино. Со сцены кинотеатра «Художественный» звезда призналась, что съемочная группа «Люси» — это лучшая команда, с которой ей приходилось работать.

Гостями мероприятия также стали Иван Макаревич, Дарья Блохина, Нино Нинидзе, Никита Павленко, Дарья Повереннова, Денис Шведов, Александр Цыпкин, Мария Шумакова, Виктория Синицина и многие другие.