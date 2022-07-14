14 работ фотошоп-мастера, который прославился тем, что любит выполнять просьбы клиентов в нестандартном ключе
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14 работ фотошоп-мастера, который прославился тем, что любит выполнять просьбы клиентов в нестандартном ключе

14 работ фотошоп-мастера, который прославился тем, что любит выполнять просьбы клиентов в нестандартном ключе

Фотошоперы — коварные люди, владеющие навыками использования общеизвестной программы так же искусно, как мастера боевых искусств владеют кунг-фу. Применять великую силу можно во благо, делая людей прекрасными лебедями, а можно поступать так, как Джеймс Фридман. Парень нестандартно подходит к просьбам клиентов, обратившихся к нему за обработкой фотографий. Если в них содержится хоть капля на двусмысленность, фотошопер сделает из снимков смешной шедевр, который будет образцом нетипичного креатива. Если вы за нестандартный подход, то скорее присылайте Джеймсу своё фото. Однако будьте уверены, что и вас он не пощадит.

Мне нравится это фото из Таиланда, но мужчина позади меня всё испортил. Можешь убрать его?

Джеймс Фридман — британский графический дизайнер. Уже в течение нескольких лет популярность талантливого фотошоп-тролля не утихает в сети. Все подписчики с нетерпением ждут его новых работ.

Можешь сделать так, чтобы мой парень был хотя бы отдалённо счастлив находиться рядом со мной?

Теперь он отдалённо счастлив.

Джеймс, можешь убрать эту трубу с моего свадебного фото? Выглядит странно

Сантехник позаботится о трубе.

Можешь сделать это фото более интересным?

Привет, Джеймс! Мне очень нравится это фото с моей девушкой, но можешь удалить орехи?

Конечно, поправляйся.

Можешь убрать мои волосы с лица жениха, не делая меня лысой?

Я буду признательна, если ты поможешь убрать стакан, который стоит передо мной

Эй, Джеймс, можешь пожалуйста убрать водяной знак?


Помоги, пожалуйста, избавиться от этих средних пальцев на фото

Работы Фридмана были представлены в различных изданиях, таких как «Cosmopolitan», «The Daily Telegraph», «MTV», «Huffington Post», «Metro», «BuzzFeed», «Mashable».

Можешь сделать так, чтобы я словно находилась в другом крутом месте и это было не озеро на заднем фоне?

Привет, Джеймс! Можешь сделать так, чтобы тигр как бы нападал на меня?

Эта леди сможет помочь.

Я так далеко на этом фото. Приблизишь меня?

Привет, Джеймс. Я стрелял из пистолета впервые. Я надеюсь, что ты сможешь сделать меня похожим на какого-нибудь агента?

Парень сказал, что я слишком толстая для него. Можешь сделать меня худее?

Не разрушайте свою самооценку и достоинство, подгоняя свою внешность под чьи-либо стандарты. В бесконечном стремлении удовлетворить каждый каприз других людей, вы полностью потеряете себя настоящего. Если вы счастливы и здоровы в своём теле, не позволяйте никому манипулировать вами, заставляя думать, что вы недостаточно хороши.

Здесь вы можете посмотреть на серию провальных случаев, когда люди хотели красиво отфотошопить свои фотографии, но что-то пошло не по плану.

# Интересное
По материалам: twizz

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