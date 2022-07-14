15 звезд, которые стесняются своих подростковых фотографий

Каждый из нас когда-то был подростком и у всех были сомнения по поводу своей неотразимости. Кто-то страдал от акне, кто-то красил волосы в безумные цвета и делал сумасшедшие стрижки, а кто-то вынужден был терпеть брекеты. Посмотрите нашу галерею ниже, чтобы убедиться в том, что даже на солнце бывают пятна. Звезды тоже когда-то были нелепыми подростками! 15 фото, которые знаменитости хотели бы уничтожить.

1. Зак Эфрон: до и после "жареных" волос

2. Тейлор Свифт: превращение гадкого утенка в прекрасного лебедя

3. Адам Левин: настоящее вдохновение и вера в лучшее

4. Виктория Бэкхам: а вы узнаете ее на фото слева?

5. Аврил Лавин: от бунтарки к принцессе

6. Крис Пайн: от аутсайдера к секс-символу

7. Кристен Стюарт "до" и "после"

8. Тэйлор Лотнер: очевидно, что волосы играют важную роль

9. Кеша: вы бы узнали ее на подростковой фотографии?

10. Джастин Тиберлейк: ничто человеческое ему не чуждо. Да, мы про акне

11. Меган Фокс: да ее юношеские брови могли бы составить конкуренцию Фриде Кало!

12. Дэвид Швиммер: старшие классы и настоящее время

13. Эмма Стоун: найдите 5 отличий

14. Ник Джонас: история становления прически

15. Игги Азалия: "до" и "после"

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