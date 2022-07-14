15 звезд, которые стесняются своих подростковых фотографий
Сегодня, 19:10
Каждый из нас когда-то был подростком и у всех были сомнения по поводу своей неотразимости. Кто-то страдал от акне, кто-то красил волосы в безумные цвета и делал сумасшедшие стрижки, а кто-то вынужден был терпеть брекеты. Посмотрите нашу галерею ниже, чтобы убедиться в том, что даже на солнце бывают пятна. Звезды тоже когда-то были нелепыми подростками! 15 фото, которые знаменитости хотели бы уничтожить.
1. Зак Эфрон: до и после "жареных" волос
2. Тейлор Свифт: превращение гадкого утенка в прекрасного лебедя
3. Адам Левин: настоящее вдохновение и вера в лучшее
4. Виктория Бэкхам: а вы узнаете ее на фото слева?
5. Аврил Лавин: от бунтарки к принцессе
6. Крис Пайн: от аутсайдера к секс-символу
7. Кристен Стюарт "до" и "после"
8. Тэйлор Лотнер: очевидно, что волосы играют важную роль
9. Кеша: вы бы узнали ее на подростковой фотографии?
10. Джастин Тиберлейк: ничто человеческое ему не чуждо. Да, мы про акне
11. Меган Фокс: да ее юношеские брови могли бы составить конкуренцию Фриде Кало!
12. Дэвид Швиммер: старшие классы и настоящее время
13. Эмма Стоун: найдите 5 отличий
14. Ник Джонас: история становления прически
15. Игги Азалия: "до" и "после"
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По материалам: Юмор