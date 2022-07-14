15 звезд, которые стесняются своих подростковых фотографий
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

15 звезд, которые стесняются своих подростковых фотографий

15 звезд, которые стесняются своих подростковых фотографий

Каждый из нас когда-то был подростком и у всех были сомнения по поводу своей неотразимости. Кто-то страдал от акне, кто-то красил волосы в безумные цвета и делал сумасшедшие стрижки, а кто-то вынужден был терпеть брекеты. Посмотрите нашу галерею ниже, чтобы убедиться в том, что даже на солнце бывают пятна. Звезды тоже когда-то были нелепыми подростками! 15 фото, которые знаменитости хотели бы уничтожить.

1. Зак Эфрон: до и после "жареных" волос

2. Тейлор Свифт: превращение гадкого утенка в прекрасного лебедя

3. Адам Левин: настоящее вдохновение и вера в лучшее

4. Виктория Бэкхам: а вы узнаете ее на фото слева?

5. Аврил Лавин: от бунтарки к принцессе

6. Крис Пайн: от аутсайдера к секс-символу

7. Кристен Стюарт "до" и "после"

8. Тэйлор Лотнер: очевидно, что волосы играют важную роль

9. Кеша: вы бы узнали ее на подростковой фотографии?

10. Джастин Тиберлейк: ничто человеческое ему не чуждо. Да, мы про акне

11. Меган Фокс: да ее юношеские брови могли бы составить конкуренцию Фриде Кало!

12. Дэвид Швиммер: старшие классы и настоящее время

13. Эмма Стоун: найдите 5 отличий

14. Ник Джонас: история становления прически

15. Игги Азалия: "до" и "после"

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

# Интересное
По материалам: Юмор

Последние новости

Болезнь Ивана Краско: как себя чувствует актер, прогнозы врачей
Болезнь Ивана Краско: как себя чувствует актер, прогнозы врачей
На сайте IRK.ru проводятся плановые технические работы
На сайте IRK.ru проводятся плановые технические работы
Браулер Rumbleverse от создателей Killer Instinct и Epic Games выходит в августе
Браулер Rumbleverse от создателей Killer Instinct и Epic Games
Татьяна Васильева: «Надеюсь, что никогда не увижу Садальского. Флаг ему в руки!»
Татьяна Васильева: «Надеюсь, что никогда не увижу Садальского. Флаг
История, традиции и приметы церковного праздника 15 июля 2022 года
История, традиции и приметы церковного праздника 15 июля 2022 года
Bitfinex пожертвует более $1 млн малому бизнесу в Сальвадоре
Bitfinex пожертвует более $1 млн малому бизнесу в Сальвадоре
Путин запретил оплату товаров и услуг цифровыми финактивами
Путин запретил оплату товаров и услуг цифровыми финактивами
Татьяна Брухунова начала лысеть после КОВИДА
Татьяна Брухунова начала лысеть после КОВИДА
Сергей Жуков рассказал о предсказании ясновидящей, которое сбылось
Сергей Жуков рассказал о предсказании ясновидящей, которое сбылось
Елена Валюшкина едва не утонула
Елена Валюшкина едва не утонула
Об уголовной деле Максима Галкина высказался Следственный комитет
Об уголовной деле Максима Галкина высказался Следственный комитет
Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян
Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян

Топ на сегодня

Дана Борисова клянчит деньги у поклонников
Дана Борисова клянчит деньги у поклонников
Что можно и нельзя делать в праздник Космы и Дамиана 14 июля 2022 года
Что можно и нельзя делать в праздник Космы и Дамиана 14 июля 2022 года
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала Виторгана (15 фото + видео)
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у
Аналитики выявили высокую популярность криптовалют в Саудовской Аравии
Аналитики выявили высокую популярность криптовалют в Саудовской Аравии
На 96-м году жизни скончалась ветеран сцены театра кукол Елена Болотова
На 96-м году жизни скончалась ветеран сцены театра кукол Елена

Еще по теме

В Лос-Анджелесе, но не вместе: Кристен Стюарт на ланче, а Роберт Паттинсон в аэропорту
Бритни Спирс забыла о знакомстве с Тэйлор Свифт
Кого Роберт Паттинсон сравнил с электростанцией?
MTV Video Music Awards 2021: Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер, Билли Айлиш, Аврил Лавин и другие на красной дорожке