17 фото, которые наглядно продемонстрируют, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы
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17 фото, которые наглядно продемонстрируют, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы

17 фото, которые наглядно продемонстрируют, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы

Время не стоит на месте. Уж так оно устроено. Помимо нас, оно меняет и весь окружающий мир. Мы так привыкли к смартфонам, плазменным телевизорам и прочей современной технике, делающей повседневную жизнь удивительной и комфортной, что и понятия не имеем, как выглядели эти и другие подобные вещи ещё несколько десятилетий назад. Поэтому будет крайне любопытно взглянуть на некоторые артефакты прошлого, чтобы в очередной раз убедиться в силе научно-технического прогресса.

Старинный торговый автомат

Видимо, необходимо было тянуть за рычаги, чтобы выбрать нужный напиток.

Викторианский держатель для туалетной бумаги

Старинное стоматологическое кресло

Очень старый степлер

Первый пульт дистанционного управления

Антикварный кассовый аппарат

Автомобильный симулятор тех времён

Автомобиль на экране был в значительной степени просто наклейкой, и вращение руля заставляло бесконечную дорогу изгибаться таким образом, что казалось, будто машина вращается.

Я нашёл старые наборы для бритья

Старинная стиральная машина замечена в магазине подержанной техники

Старинное устройство для просмотра слайдов с 3D-эффектом

Необычный старинный набор для хранения швейных принадлежностей

Такой швейный набор состоит двух частей. Катушка вмещает три цвета ниток, а иглы помещаются в трубку по центру.

Первый пылесос с ручным насосом

Механический калькулятор

Мельница для специй

Печь из дома 1960-х годов

Работает лучше, чем что-либо, созданное сегодня.

Наушники, которым больше тридцати лет

Нашёл старый термометр. Даже не знал, что такие существуют

Здесь вы можете посмотреть, какие удивительные штуки нашли люди, прогуливаясь по пляжу.

# Интересное
По материалам: twizz

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