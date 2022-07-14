17 эпичных национальных костюмов конкурсантов Mister Global ’21, которые выглядят как боссы из видеоигры
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17 эпичных национальных костюмов конкурсантов Mister Global ’21, которые выглядят как боссы из видеоигры

17 эпичных национальных костюмов конкурсантов Mister Global ’21, которые выглядят как боссы из видеоигры

Существует огромное количество конкурсов красоты, но всё больше известны женские, а вот о соревнованиях для сильной половины человечества знает не такой широкий круг обывателей. Но как оказалось, их тоже достаточно много. Например, Mister Global, который проводится в Таиланде, начиная с 2014 года. В этом году, после двухлетнего перерыва из-за ковидных ограничений, конкурс вновь был проведён, где и выбрали главного красавчика, присвоив титул Mister Global 2021.

Одной из самых зрелищных частей мужского конкурса красоты является представление участниками национальных костюмов. В этом году парни не подвели — красочно, эпично и… невозможно отделаться от ощущения, что вы прошли этап в какой-то компьютерной игре и сейчас вас ждёт битва с главным боссом уровня! Не верите? Взгляните сами! 🙂

Таиланд

Вьетнам

Южно-Африканская Республика

Очень сложно удержаться и не пошутить на тему феечек Винкс. Но стоит отдать должное — смелости парню не занимать!

Нигерия

Индонезия

США

Филиппины

Шри-Ланка

Перу

Панама

Эквадор

Боливия

Вы только представьте, сколько труда было вложено в такое детальное создание костюмов! То, что они выглядят потрясающе — факт!

Доминиканская Республика

Франция

Индия

Мексика

Испания

В этом году победителем Mister Global 2021 стал Мигель Анхель Лукас Карраско из Испании. Он был коронован 15 марта 2022 года.

Если вы думаете, что ребята дорвались до красоты только потому, что был двухлетний перерыв, то нет. Конкурсанты 2019 года тоже представили не менее эпичные наряды.

# Интересное
По материалам: twizz

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