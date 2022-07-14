17 комиксов от мамы двоих детей из Санкт-Петербурга, которые раскрывают жизнь такой, какая она есть

Бывало ли у вас такое, что просьба рассказать о себе на собеседовании вводила вас в ступор? А на вопрос мужа, что сегодня у нас на ужин, вы лениво лезли в морозилку в поисках завалявшегося пакетика пельмешек. Или утром вы были веселы и бодры, а потом вдруг на вас нахлынула грустинка и печалька. Тогда не спешите закрывать этот пост, потому что сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку комиксов от матери двоих детей из Питера. Алина Билаш рассказывает о своей семейной жизни и бытовухе, которая известна каждому, в виде смешных зарисовок на своей странице в Инстаграме*. Получается у неё это не просто безудержно смешно, но и до ужаса жизненно.

Старость — не радость

Расскажите о себе

Я ничего не умею 🙈

Как работник, я очень бесполезна…

Все что могу предложить, это шевеление ушами и рисование смешных картинок 🤪

Я только одну

Я есть хочу!

До и после

Кажется, дождик начинается

Ожидания и реальность

Я и спорт — НЕСОВМЕСТИМЫ!

До боли знакомое всем чувство, когда с понедельника ты рвёшься в бой и готов стать олимпийским чемпионом, но только во вторник ты уже не знаешь, как тебе сползти с кровати после всех твоих стараний.

Всё пошло не по плану

Я часто недовольна собой…

Каждый новый комикс Алины Билаш связан с определёнными её переживаниями, мыслями или историями из жизни.

Душа просит перемен

Очень экономно выходит. Сначала обрезать всё очень коротко, а потом весь год отращивать чтоб снова обрезать 🤪

Дорогая, что у нас сегодня на ужин

Испытание для родителей зимой

Самый страшный момент на прогулке…

Есть три типа людей

Найди пару

Поток мыслей не остановить

Раньше и сейчас

Каждое лето в каждой квартире

Я бываю разной

А какой из этих комиксов напомнил вам вас больше всего?

Больше работ Алины Билаш, которые сопровождаются её историями из жизни, можно найти здесь.

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