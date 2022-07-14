17 комиксов от мамы двоих детей из Санкт-Петербурга, которые раскрывают жизнь такой, какая она есть
Бывало ли у вас такое, что просьба рассказать о себе на собеседовании вводила вас в ступор? А на вопрос мужа, что сегодня у нас на ужин, вы лениво лезли в морозилку в поисках завалявшегося пакетика пельмешек. Или утром вы были веселы и бодры, а потом вдруг на вас нахлынула грустинка и печалька. Тогда не спешите закрывать этот пост, потому что сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку комиксов от матери двоих детей из Питера. Алина Билаш рассказывает о своей семейной жизни и бытовухе, которая известна каждому, в виде смешных зарисовок на своей странице в Инстаграме*. Получается у неё это не просто безудержно смешно, но и до ужаса жизненно.
Старость — не радость
Расскажите о себе
Я ничего не умею 🙈
Как работник, я очень бесполезна…
Все что могу предложить, это шевеление ушами и рисование смешных картинок 🤪
Я только одну
Я есть хочу!
До и после
Кажется, дождик начинается
Ожидания и реальность
Я и спорт — НЕСОВМЕСТИМЫ!
До боли знакомое всем чувство, когда с понедельника ты рвёшься в бой и готов стать олимпийским чемпионом, но только во вторник ты уже не знаешь, как тебе сползти с кровати после всех твоих стараний.
Всё пошло не по плану
Я часто недовольна собой…
Каждый новый комикс Алины Билаш связан с определёнными её переживаниями, мыслями или историями из жизни.
Душа просит перемен
Очень экономно выходит. Сначала обрезать всё очень коротко, а потом весь год отращивать чтоб снова обрезать 🤪
Дорогая, что у нас сегодня на ужин
Испытание для родителей зимой
Самый страшный момент на прогулке…
Есть три типа людей
Найди пару
Поток мыслей не остановить
Раньше и сейчас
Каждое лето в каждой квартире
Я бываю разной
А какой из этих комиксов напомнил вам вас больше всего?
Больше работ Алины Билаш, которые сопровождаются её историями из жизни, можно найти здесь.
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